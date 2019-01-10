«Анахайм» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Оттава».

«Анахайм»

В прошлом матче кризисный «Анахайм» проиграл дома «Эдмонтону» (0:4), потерпев свое восьмое поражение подряд, причем четвертое подряд дома. «Дакс» отстают от топ-тройки Тихоокеанского дивизиона уже на 10 очков, но от зоны плей-офф Запада их отделяют лишь дополнительные показатели, ведь у «Миннесоты» на 8-м месте те же 45 очков.

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Лидерами команды являются вратарь Джон Гибсон, защитники Брэндон Монтур и Хампус Линдхольм, нападающие Райан Гецлаф, Адам Энрике, Оджей Касе, Понтус Аберг, Якоб Сильфверберг и травмированный Рикард Ракелль. В лазарете также нападающие Патрик Ивс и Кори Перри.

«Анахайм» в большей степени делает упор на игру в обороне, хотя и занимает по пропущенным шайбам и игре в меньшинстве 14-е и 13-е места в НХЛ соответственно. Но дело в том, что линия атаки у «Дакс» вторая худшая в Лиге после «Лос-Анджелеса» — в среднем лишь 2,35 заброшенных шайб за матч.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» дома уступила «Каролине» (4:5), также проиграв в восьмой раз подряд. «Сенаторс» опустились на последнее место не только в своем Атлантическом дивизионе, но во всей НХЛ.

Шайб Мэта Дюшена, Райана Дзингела, Жана Пажо, Рудольфа Бальцерса и двух передач Криса Тирни не хватило «Оттаве», чтобы взять хотя бы ничью в основное время. К лидерам команды стоит отнести защитника Томаса Чабо, нападающих Колин Уайта, Миккеля Бодкера, Бобби Райана, Брэди Ткачука и лучшего бомбардира Марка Стоуна. Главная проблема — травма основного вратаря Крэйга Андерсона, в лазарете также защитник Джастин Фок.

«Оттава» может похвастаться уникальным достижением — у «Сенаторс» абсолютно худшая в НХЛ игра в обороне и в меньшинстве. В среднем за матч команда пропускает ровно четыре шайбы и нейтрализует лишь 73,8% большинства соперников. Зато в атаке «Оттава» близка к топ-10 с результатом в 3,16 заброшенных шайб в среднем за матч и 21,4% реализации численного преимущества.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и оба идут на серии из восьми поражений. Но с учетом более мощной атаки «Оттавы» и того факта, что канадцы в последних матчах близки к успеху, рискнем с прогнозом на победу «Оттавы» в матче с коэффициентом 2,79. 0