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    «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» порадуют быстрым голом

    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 декабря 2018 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде разобралась с «Эдмонтоном» (6:3), одержав третью победу подряд и 11-ю в последних 12-ти матчах. При этом во всех 12-ти «Лайтнинг» набирали очки. Как следствие — уверенное первое место в общей турнирной таблице НХЛ.

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    Героем матча с «Ойлерз» стал российский нападающий Никита Кучеров, который набрал сразу 5 (1+4) очков за матч! По дублю оформили Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон, еще одна шайба на счету Джей Ти Миллера, ассистентский дубль у Брэйдена Поинта.

    Возможно, не лучшим образом сыграл вратарь Андрей Василевский, пропустив три шайбы с 28 бросков, но «Тампа» играла от атаки, нанеся по воротам соперника 45 бросков. Без очков завершил поединок российский защитник Михаил Сергачев. Лазарет команды пуст.

    «Тампа-Бэй» самая атакующая команда НХЛ — в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 4,08 шайб и реализуют 28,9% большинства. Это лучшие результаты в Лиге. Правда, оборона и меньшинство заметно хуже, но вполне приемлемы — места в районе 8-13 в Лиге.

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде в серии буллитов дожала «Рейнджерс» (3:2), одержав третью победу в последних четырех играх, но пока что «Флаерс» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на восемь очков.

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    В игре с «Рейнджерс» шайбами в основное время отметились опытные нападающие Уэйн Симмондс и Михаэль Рафлль, отлично проявил себя вратарь Михал Нойвирт, который в основное время и в овертайме отразил 32 из 34 бросков, и не пропустил ни одного броска в серии буллитов. Победу команде принес точный выстрел молодого форварда Нолана Патрика.

    Российский защитник Иван Проворов очков в матче не набирал, но провел на льду почти 25 минут игрового времени. Травмированы сразу два вратаря «Филадельфии» — Брайан Эллиотт и Энтони Столарс, а также нападающий Корбан Найт.

    У «Филадельфии» абсолютно лучшая игра на точке вбрасываний в НХЛ (55,3%), но это никак не помогает «Флаерз», так как оборона и спецбригады команды одни из худших в Лиге. Лишь по игре в атаке «Филадельфия» входит в топ-20 — в среднем 2,91 шайбы за матч.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне закончился выездной победой «Тампы-Бэй» в овертайме (6:5). Сейчас «Лайтнинг» явные фавориты, и с учетом их мощной атаки можно рискнуть со ставкой на быстрый гол — время первого гола 1-8 минуты с коэффициентом 1,81. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:30 мск.
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