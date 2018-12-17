«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 декабря 2018 года казанский «Ак Барс» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо» (3:1), одержав свою вторую победу подряд и 10-ю в последних десяти матчах. На данный момент казанцы занимают третье место в Восточной конференции, и отстают от «Автомобилиста» на четыре очка. «Авангард» отстает от казанцев на шесть, но опережает их за счет лидирующей позиции в своем дивизионе.

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В игре с рижанами шикарно сыграл вратарь Эмиль Гарипов, отразив 32 из 33 бросков в створ, а результат сделали ветераны — Иржи Секач оформил дубль, Данис Зарипов отдал две результативные передачи. Еще одна шайба на счету Владимира Ткачева. Травмированы, и не помогут в следующем матче защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

По игре в равных составах и в целом «Ак Барс» входит в топ-10 команд КХЛ, забрасывая в среднем 2,74 шайбы за матч и пропуская 2,10 шайб за матч. Но спецбригады нуждаются в усилении, и особенно игра в большинстве — одна из худших в Лиге с реализацией в 14% (21-е место).

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома разобрался со «Спартаком» (4:1), одержав свою четвертую победу подряд, и практически выбравшись из кризиса — до этого команда из Екатеринбурга проиграла четыре матча из пяти. На данный момент с 63 очками «Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Востока.

В игре со «Спартаком» хорошо сыграл основной вратарь Якуб Коварж, отразив 24 из 25 бросков, и сразу 10 игроков набрали очки. При этом нападающий Артем Гареев оформил гол+пас, по шайбе на счету защитника Алексея Василевского, нападающих Найджела Доуса и Франсиса Паре. Среди лидеров отметим также нападающих Анатолия Голышева, Дэна Секстона и Стефана Да Косту, защитника Ивана Вишневского.

Проблема «Автомобилиста» кроется в переполненном лазарете. Травмированы сразу пять игроков основы — защитники Никита Трямкин и Станислав Егоршев, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

Ранее «Автомобилист» был одной из лучших команд КХЛ по всем показателям без исключения, но в последнее время надежность их игры в меньшинстве рухнула до 79,1%, что является лишь 16-м показателем в Лиге. Впрочем, по игре в большинстве команда абсолютно лучшая (32% реализации), а по результативности атаки и надежности обороны 2-я и 3-я соответственно.

Прогноз

Обе команды идут на хорошем ходу, но казанцы играют дома и у них поменьше проблем с травмированными. Рискнем с прогнозом на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,79. 0