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    «Коламбус» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 декабря 2018 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Коламбус» — «Лос-Анджелес»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Лос-Анджелес».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» дома уступил «Ванкуверу» (2:3), проиграв второй матч подряд и в четвертый раз в последних пяти играх. Более того, в последний раз в основное время «Блу Джекетс» выигрывали еще в ноябре. Но за счет хороших результатов ранее, «Коламбус» продолжает удерживать за собой второе место в Столичном дивизионе.

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    В игре с «Ванкувером» «Коламбус» дважды вел в счете, но не сумел удержать преимущество в основном из-за не совсем уверенной игры второго вратаря команды Йонаса Корписало. По шайбе записали себе в актив защитник Сет Джонс и нападающий Оливер Бьоркстранд. Первый вратарь «Блу Джекетс» россиянин Сергей Бобровский поединок пропускал, а лучший бомбардир команды Артемий Панарин набрал очередное 32-е очко за результативную передачу.

    Главная сила «Коламбуса» заключается в его атаке — «Блу Джекетс» забрасывают в среднем 3,40 шайб за матч, что является 7-м показателем во всей НХЛ. Но в остальном статистика команды посредственная, включая одну из худших оборон в Лиге — в среднем 3,37 пропущенных шайб за матч.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде в овертайме уступил «Баффало» (3:4), также проиграв во второй раз подряд и в четвертый в последних пяти поединках. На данный момент «Кингз» занимают последнее место в своем Тихоокеанском дивизионе и предпоследнее в Западной конференции (хуже только «Чикаго»).

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    В игре с «Баффало» не лучшим образом сыграл вратарь «Лос-Анджелеса» Кэлвин Петерсен, но по его воротам соперник нанес 47 бросков. По шайбе записали себе в актив нападающие Мэтт Лафф и Адриан Кемпе, защитник Джейк Маззин оформил гол+пас. Российский форвард Никита Щербак проводил свой третий матч за «Кингз» и очков не набрал.

    Что касается Ильи Ковальчука, он травмирован и не выходит на лед с 30 ноября. Травмы как раз являются главной проблемой «Лос-Анджелесе» — не могут помочь команде также вратарь Джек Кэмпбелл, защитник Алекс Мартинес, нападающие Джонни Бродзински, Карл Клиффорд, Тревор Льюис и Карл Хагелин.

    С учетом результатов, статистика «Лос-Анджелеса» не может быть хорошей, а единственный показатель в топ-20 — это игра в обороне (в среднем 3,06 пропущенных шайб за матч). Зато атака у «Кингз» абсолютно худшая в НХЛ — всего 2,19 заброшенных шайб в среднем за игру. Спецбригады почти такие же ужасные.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Лос-Анджелеса» (4:1), но сейчас мы прогнозируем победу «Коламбуса» в основное время с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск.
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