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    «Тампа-Бэй» Кучерова и Василевского одержит седьмую подряд победу, обыграв «Рейнджерс» Наместникова и Бучневича

    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 декабря 2018 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома уничтожила «Колорадо» (7:1), одержав свою шестую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. «Лайтнинг» продолжают уверенно лидировать в своем Атлантическом дивизионе, а также в Восточной конференции и во всей НХЛ.

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    В игре с «Колорадо» сильно сыграл вратарь Луи Доминге, отразив 29 из 30 бросков в створ. Но настоящим героем стал форвард и лидер атак команды Стивен Стэмкос, отличившийся дублем и двумя результативными передачами. Дубль также на счету Онджея Палата, по шайбе забросили Алекс Киллорн, Энтони Сирелли, а Тайлер Джонсон оформил гол+пас.

    Что касается россиян, защитник Михаил Сергачев и лучший бомбардир команды Никита Кучеров набрали по очку за результативные передачи, при этом Кучеров набирает очки 13 матчей подряд, однако не может забросить шайбу три матча кряду. А вот первый номер «Тампы» вратарь Андрей Василевский по-прежнему травмирован. В лазарете также пребывают защитник Антон Стролльман и нападающий Адам Эрн.

    «Тампа-Бэй» поражает своих соперников неудержимой атакующей игрой — в среднем за матч «Молнии» забрасывают чуть меньше четырех шайб и реализуют 29% большинства, что является соответственно первым и вторым показателями в НХЛ. По оборонительной игре «Тампа» также уже поднялась в топ-10.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде в серии буллитов дожали «Флориду» (5:4), но в целом результаты команды в последнее время не очень хороши — до этого поединка «Рейнджерс» шли на серии из трех поражений подряд. Благодаря старому багажу команда все еще держится около зоны плей-офф Восточной конференции и делит с «Айлендерс» 3-4 места в Столичном дивизионе.

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    В игре с «Флоридой» одним из главных героев стал наш нападающий Владислав Наместников, забросивший одну из четырех шайб в основное время, и прервавший свою серию из пяти матчей без голов. Также по результативному броску на счету Мики Зибанеджада, Мэтта Белески и защитника Фредрика Клаэссона, который также отличился ассистом. Две передачи у защитника Кевина Хейеса.

    У «Рейнджерс» большой лазарет травмированных — точно не сыграют в следующем матче наш нападающий Павел Бучневич и Коди Маклеод, под вопросом участие еще одного россиянина Владислава Наместникова, а также Матса Зукарелло и защитника Адама Макквейда.

    Лишь по одному показателю «Рейнджерс» входят в топ-20 — по реализации численного большинства (18,6%). В остальном статистика команды из Нью-Йорка достаточно слабая, а хуже всего выглядит атака — в среднем лишь 2,76 заброшенных шайб за матч и 25-е место из 31-го участника Лиги.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но мы почти не сомневаемся в успехе «Тампы-Бэй» и прогнозируем победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:30 мск.
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