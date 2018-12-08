«Витязь» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 декабря 2018 года подольский «Витязь» примет московское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Динамо Москва».

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» дома обыграл «Нефтехимик» (3:1), одержав свою вторую победу в трех последних матчах, и три матча кряду подмосковная команда набирает очки. Это помогает «Витязю» сохранят 8-е место в Западной конференции, а главный конкурент в битве за зону плей-офф «Динамо Рига» отстает всего на одно очко при двух матчах в запасе.

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В игре с «Нефтехимиком» идеально сыграл финский вратарь «Витязя» Йони Ортио, отразив 41 бросок из 42. По шайбе и результативной передаче оформили еще два лидера — лучший бомбардир Миро Аалтонен и лучший бомбардир-защитник Войтех Мозик. Не ушли без очков и два других лидера атак — Артем Швец-Роговой забросил шайбу, Александр Семин отдал ассист. Травмированы нападающие Марек Гривик и Павел Чернов.

«Витязь» не отличается выдающейся статистикой, но в целом команда больше нацелена на атаку, и это логично, учитывая несколько индивидуально сильных исполнителей. В среднем за матч «Витязь» забрасывает 2,31 шайбы (15-е место) и реализует 20% большинства (12-е). Худшая сторона в игре — это предпоследнее в лиге меньшинство (лишь 73,3% надежности).

«Динамо Москва»

В прошлом матче «Динамо» дома обыграло «Кунь Лунь» (4:3), продлив победную серию до шести матчей подряд. Этот спурт помог москвичам подняться уже на 6-е место в Западной конференции, опередив «Сочи», но отставание от «Спартака» еще велико — пять очков. Впрочем, после кошмарного старта сезона бело-голубые сделали большой шаг вперед как в игре, так и по результатам.

Результат в игре с «Кунь Лунем» сделали лидеры команды и ее ведущая тройка атаки — Андрей Алексеев оформил дубль, Дмитрий Кагарлицкий набрал 3 (1+2) очка, Вадим Шипачев отличился двумя ассистами. Еще одна шайба на счету Игоря Макарова. А вот ветеран-вратарь Александр Еременко сыграл не лучшим образом. Травмированы и не помогут команде в ближайшем матче нападающие Максим Афиногенов, Патрик Закриссон, Микс Индрашис и Даниил Тарасов.

Сила «Динамо» в его спецбригадах большинства — 26,6% реализации, что является 2-м результатом во всей КХЛ. Но зато в меньшинстве хуже, чем москвичи играют только «Витязь» и «Сибирь» (лишь 74% надежности). В целом же по заброшенным/пропущенным шайбам «Динамо» показывает средние результаты.

Прогноз

В первом матче соперников в сезоне победу на своем льду одержало «Динамо» (4:2). Сейчас москвичи снова фавориты, но с учетом хорошей результативности команд в первой игре и в целом в последних матчах, можно присмотреться к прогнозу на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0