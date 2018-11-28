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    «Ак Барс» обыграет «Торпедо» в основное время

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2018 года

    КХЛ Ак Барс Торпедо
    Прогноз на «Ак Барс» — «Торпедо»
    Эмиль Гарипов, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 ноября 2018 года казанский «Ак Барс» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Торпедо».

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» дома разобрался с «Нефтехимиком» (3:1), одержав свою пятую победу подряд и седьмую в последних восьми матчах. На фоне кризиса «Автомобилиста», казанцы сократили отставание от лидера Востока до четырех очков, и в ближайшие несколько матчей при таком темпе могут подобраться к «Автомобилисту» вплотную.

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    В игре с «Нефтехимиком» хорошо сыграл вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, отразив 27 из 28 бросков. А вот вместо лидеров шайбы забрасывали игроки третьего эшелона — Артем Лукоянов, Андрей Попов и Михаил Глухов, для которого эта шайба стала первой в сезоне. В списке травмированных находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

    «Ак Барс» очень неплохо чувствует себя в обороне, пропуская в среднем лишь 2,09 шайбы за матч (7-й показатель). Забрасывают казанцы не очень много, но достаточно — в среднем 2,64 шайбы за игру (11-е место), а главная проблема — игра в большинстве, где «Ак Барс» реализует всего 14,6% своих попыток (21-е место).

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде в результативном матче уступило «Металлургу» (4:5), прервав серию из двух побед подряд, и потеряв возможность приблизиться к лидирующей шестерке Восточной конференции. При этом три из четырех ближайших матчей нижегородцы проведут на выезде.

    Дубля Дамира Жафьярова, шайб Никиты Сетдикова и Владимира Галузина не хватило для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью в основное время. При этом также отметим по две результативные передачи у лучшего бомбардира Дениса Паршина и защитника Дениса Баранцева. Но слабо отыграл вратарь Станислав Галимов, пропустив 5 шайб с 28 бросков. В лазарете находятся нападающие Антон Шенфельд, Михаил Варнаков и Кирилл Ураков.

    «Торпедо» демонстрирует атакующий хоккей, забрасывая в среднем 3,09 шайб за матч (5-е место в КХЛ), чуть выше среднего уровня показатели спецбригад, а главная проблема — это игра в обороне, где «Торпедо» пропускает в среднем 2,78 шайб за матч (18-е место в Лиге).

    Прогноз

    1.81
  • Прогноз: Победа «Ак Барса» в основное время
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    • Несмотря на неуступчивость «Торпедо» и его хорошую атакующую линию, мы рекомендуем присмотреться к прогнозу на победу «Ак Барса» в основное время с коэффициентом 1,81. 0

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