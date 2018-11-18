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    «Металлург» в матче против СКА сделает ставку на оборону

    СКА — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2018 года

    КХЛ СКА Металлург Мг
    Прогноз на СКА — «Металлург»
    Никита Гусев, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября 2018 года питерский СКА примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Металлург».
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    СКА

    В прошлой игре СКА дома минимально засушил «Трактор» (1:0), выиграв в третий раз подряд и одержав седьмую победу в последних десяти поединках. Игра с «Магниткой» закрывает домашнюю серию из четырех игр, и в случае победы СКА может выйти на первое место в Западной конференции, если оступится ЦСКА.

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    Единственную и победную шайбу СКА против «Трактора» забросил нападающий Сергей Плотников, для которого она стала пятой в сезоне. Отразив все 19 бросков в створ, третий шатаут в сезоне оформил голкипер Магнус Хеллберг. Также в составе нужно выделить лучшего бомбардира Никиту Гусева (уже 35 очков в активе), Александра Барабанова и Павла Дацюка. Лазарет команды пуст.

    По всем статистическим показателям СКА входит в топ-5 команд КХЛ, что вполне логично. Команда подтянула спецбригады, которые ранее хромали, а по надежности в обороне уступает только ЦСКА, пропуская в среднем лишь 1,43 шайбы за матч.

    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» на выезде обыграл «Витязь» (4:1), одержав свою седьмую победу подряд. Благодаря такому спурту «Магнитка» взобралась уже на третье место Восточной конференции (правда, у ближайших конкурентов по несколько матчей в запасе). Игра со СКА станет последней в четырехматчевой выездной серии.

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    В игре с «Витязем» результат сделала первая пятерка — форвард Никола Кулемин оформил дубль, защитник Виктор Антипин записал себе в актив гол+пас, шайба на счету нападающего Мэта Эллисона. Также нужно отметить два ассиста нападающего второй тройки Дениса Расмуссена и вратаря Василия Кошечкина, отразившего 21 из 22 бросков. Список травмированных пуст.

    По всем показателям «Магнитка» входит в топ-10 команд КХЛ, но лучшего всего выглядит в спецбригадах, особенно в меньшинстве (87,1% надежности), а вот атака в целом чуть послабее обороны — в среднем 2,77 заброшенных шайб за матч (9-й результат).

    Прогноз

    С учетом того, что встречаются две команды с надежной обороной и вратарями, есть смысл присмотреться к прогнозу и ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,11. 0

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    Прогноз на СКА — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября 2018 года питерский СКА примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск.
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