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    «Торпедо» и «Слован» сыграют от обороны

    «Торпедо» — «Слован». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2018 года

    КХЛ Слован Торпедо
    Прогноз на «Торпедо» — «Слован»
    Энди Миэл, «Торпедо»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября 2018 года нижегородское «Торпедо» примет словацкий «Слован». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Слован».
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    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» дома в овертайме уступило «Динамо Рига», проиграв третий матч подряд. Несмотря на это, в двух из них нижегородцы брали очки за ничью в основное время, а до этого шли на серии из четырех побед. Это позволяет «Торпедо» уверенно держаться в зоне плей-офф Восточной конференции.

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    В игре с «Динамо» шайбами отметились два заокеанских легионера «Торпедо» из первой пятерки. Защитник Мэт Боди забросил свою вторую шайбу в сезоне, а нападающий Энди Миэл отличился в седьмой раз, набрав 15-е очко. В этот раз без очков обошелся лучший бомбардир команды Денис Паршин (21 очко). В лазарете пребывает один из лучших форвардов «Торпедо» Антон Шенфельд.

    «Торпедо» весьма результативная команда — в среднем за матч нижегородцы забрасывают три шайбы, что является 7-м показателем во всей КХЛ. Но при этом команда многовато пропускает (в среднем 2,78 шайбы за игру) и не лучшим образом выглядит в спецбригадах.

    «Слован»

    В прошлом матче «Слован» на выезде обыграл «Нефтехимик» (3:2), прервав серию из трех поражений подряд, и одержав свою лишь третью победу в последних десяти матчах. Сейчас словацкий клуб занимает 10-е место в Западной конференции, но отстает от зоны плей-офф всего на два очка.

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    В игре с «Нефтехимиком» хороший матч выдал опытный голкипер Якуб Штепанек, отразив 34 из 36 бросков в створ, а победу для «Слована» помогли добыть лучшие бомбардиры команды нападающие Михал Ржепик и Джефф Таффе, оформившие по голу и передаче. Еще одна шайба на счету форварда Жиги Еглича. Лазарет «Слована» пуст.

    Почти по всем показателям «Слован» пасет задних в КХЛ, а пропускают словаки вовсе больше всех — в среднем 3,45 шайбы за матч. Лишь спецбригады у братиславской команды чуть получше, а особенно большинство — 19,2% реализации (13-е место).

    Прогноз

    Несмотря на три подряд поражения, «Торпедо» остается явным фаворитом предстоящего матча по мнению букмекеров. Но учитывая последние результаты, нижегородцы точно не будут лететь вперед сломя голову, а «Слован» тем более не будет делать этого на выезде — рекомендуем прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Торпедо» — «Слован». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября 2018 года нижегородское «Торпедо» примет словацкий «Слован». Начало матча — 17:00 мск.
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