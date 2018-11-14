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    «Филадельфия» и «Флорида» могут снова сыграть вничью в основное время

    «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 ноября 2018 года

    НХЛ Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября 2018 года «Филадельфия Флаерз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида».
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    «Филадельфия»

    В прошлом поединке «Филадельфия» в родных стенах разгромила кризисный «Чикаго» (4:0), одержав свою третью подряд победу в регулярном чемпионате. Более того, «Флаерз» набирают очки шесть матчей кряду и выиграли пять из них. В итоге «Филадельфия» поднялась уже на второе место в Столичном дивизионе, уступая только «Коламбусу».

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    В игре с «Чикаго» результат сделала ударная связка форвардов «Флаерз» — Шон Кутюрье оформил дубль и набрал три очка, два ассиста и одна шайба у Клода Жиру. Еще одну шайбу на свой счет записал Нолан Патрик, а вратарь Брайан Эллиотт впервые в сезоне сыграл «на ноль», отразив все 33 броска в створ.

    Не ушел со льда без очков и российский защитник Иван Проворов, который отыграл почти 25 минут, заработал полезность «+3» и отдал результативную передачу, набрав 7 (2+5) очко в сезоне. Что касается травмированных, не смогут помочь «Филадельфии» в следующем матче вратарь Михал Нойвирт, нападающие Корбан Найт, Джеймс Ван Римсдайк и Михаэль Раффль.

    Единственный показатель, по которому «Филадельфия» приближается к топ-10 — это результативность нападения (3,29 заброшенных шайб в среднем за матч и 11-й результат). Зато и спецбригады и оборона одни их худших НХЛ, что, как ни странно, пока что не мешает «Летчикам» побеждать.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома разбила «Оттаву» (5:1) и также продлила серию побед до четырех подряд. Пока что это не помогло «Пантерз» подняться со дна Атлантического дивизиона, но набранные очки позволяют сделать это в ближайшее время, ведь ранее «Флорида» лишь проигрывала.

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    Отличный матч против «Оттавы» провел вратарь Джеймс Раймер, отразив 33 из 34 бросков в створ, а нападающий Александр Барков оформил дубль. Гол+пас и на счету Джонатана Юбердо, еще по голу записали себе в актив Трой Брауэр и Фрэнк Ватрано, две передачи у Майка Хоффмана.

    Россиянин Евгений Дадонов продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров «Флориды», набрав 16-е очков в сезоне благодаря результативной передаче в игре с «Сенаторс». Отличный матч удался защитнику Богдану Киселевичу, у которого два ассиста. В списке травмированных пребывают защитник Джон Браун, нападающие Дерек Маккензи, Марк Пысык и Мичил Хейли.

    «Флорида» в большей степени рассчитывает на атаку, забрасывая в среднем 3,29 шайб за матч и реализуя 21% большинства. Впрочем, оба результата не дотягивают даже до топ-10, но еще хуже игра в обороне и меньшинстве, из-за чего «Пантерз» пока что пасут задних в турнирной таблице.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Филадельфии» в серии буллитов (6:5). Сейчас букмекеры рассчитывают на результативный матч, ну а мы рискнем спрогнозировать, что «Флаерз» и «Пантерз» снова доберутся до овертайма или серии буллитов — ставка на ничью в основное время с коэффициентом 4,14. 0

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.14. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября 2018 года «Филадельфия Флаерз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск.
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