«Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 13 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Чикаго».

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» в серии буллитов уступила «Детройту» (3:4), потерпев свое шестое поражение в последних семи матчах. Сейчас «Харрикейнз» занимают предпоследнее место Столичном дивизионе, но пока еще сохраняют шанс быстро подняться вверх — от первого места команду отделяет всего три очка, и два от второго.

Все прогнозы на НХЛ

В игре с «Детройтом» лучше всего выглядела ударная пятерка «Каролины» — каждый из игроков набрал очки. При этом защитник Даги Хэмилтон и Майк Ферланд забросили по шайбе, а Себастьян Ахо и Теуво Теравайнен оформили по ассистентскому дублю. Еще одна шайба на счету Брока Макгинна из четвертой тройки.

Что касается российских нападающих, Валентин Зыков участия в матче не принимал, не отличился очками и Андрей Свечников. В списке травмированных пребывает основной вратарь Петр Мразек, под вопросом участие в игре с «Чикаго» форварда Майка Ферланда.

Лишь по одному показателю «Каролина» входит в топ-15 команд НХЛ — по количеству пропущенных шайб (в среднем 3,00 за поединок). В остальном результаты «Харрикейнз» очень грустные — и по игре в атаке и по спецбригадам «Ураганы» пасут задних во всей лиге.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде был разбит «Филадельфией» (0:4), потерпев свое седьмое поражение подряд. «Блэкхокс» опустились на последнее место в Центральном дивизионе, и в отличие от «Каролины» уже прилично отстали от лидеров.

Даже увольнение Джоэля Кенневиля с поста главного тренера не помогло встряхнуть «Чикаго». Стараются Патрик Кэйн, Алекс ДеБринкет, Джонатан Тэйвз, девять очков в 17 матчах на счету нашего нападающего Артема Анисимова, но для достижения результата их стараний явно не хватает. В списке травмированных пребывают нападающие Маркус Крюгер и Брэндон Саад.

На данный момент «Чикаго» одна из худших команд в НХЛ, что подтверждается ее статистикой — 30 пропущенных шайб в последних семи матчах. В итоге ни по одному из показателей «Блэкхокс» не входят даже в топ-20, а игра в большинстве (лишь 12,5% реализации) и надежность обороны (3,77 пропущенных шайб за матч) худшие в Лиге.

Прогноз

Первый матч соперников в этом сезоне завершился результативной победой «Каролины» на льду «Чикаго» (4:3). Сейчас «Харрикейнз» играют дома и также нуждаются в очках. Возможно даже больше, чем совсем потухший «Чикаго». Рискнем с прогнозом на победу «Каролины» в основное время с коэффициентом 2,16. 0