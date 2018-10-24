«Даллас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 2018 года «Даллас Старз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Лос-Анджелес».

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на родном льду уступил «Миннесоте» (1:3), потерпев свое третье подряд поражение. Причем «Старз» в трех матчах забросили всего две шайбы. В целом в семи матчах со старта сезона «Даллас» потерпел четыре поражения.

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Единственную шайбу в игре с «Уайлд» забросил один из лидеров нападения «Старз» Джейсон Спецца. Также среди лидеров нужно отметить Тайлера Сегина, Джейми Бенна и защитника Джона Клингберга. В лазарете пребывают защитник Стив Джонс и нападающий Мартин Ганзал.

Что касается россиян, нападающие Александр Радулов и Валерий Ничушкин с небольшими повреждениями находятся под вопросом на участие в игре против «Кингз». Радулов при этом заработал уже 10 очков шести матчах (лучший бомбардир и снайпер команды). У Ничушкина одна передача в трех играх. Вратарь Антон Худобин в игре с «Миннесотой» на лед не выходил, а всего сыграл в двух матчах сезона, одержав одну победу.

Лучшей стороной в игре «Далласа» является большинство — 33,3% реализации (3-й результат в НХЛ), но в остальном статистика «Старз» далека от идеальной, а хуже всего выглядит результативность в атаке — всего 2,71 шайбы в среднем за матч (23-е место в Лиге).

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома был разбит «Баффало» (1:5), потерпев свое второе домашнее поражение подряд и четвертое подряд в целом. В общей сложности со старта сезона «Лос-Анджелес» одержал всего две победы в восьми поединках.

Автором единственной шайбы «Кингз» в игре с «Баффало» стал лучший-защитник бомбардир Дрю Даути, а передачу ему отдал лучший бомбардир команды Алекс Яффало (7 очков). Также нужно выделить нашего нападающего Александра Ковальчука, Тайлера Тоффоли и Джеффа Картера, набравших по пять очков. В лазарете пребывают нападающие Дастин Браун и Джонни Бродзински.

У «Лос-Анджелеса» остались проблемы прошлого сезона. У «Кингз» одно из худших нападений — всего 1,88 шайбы за матч и 30-е место, одни из худших спецбригад большинства (всего 10,7% реализации). Но при этом оборона, бывшая идеальной в прошлом сезоне, также развалилась.

Прогноз

Обе команды крайне слабо выглядят в атаке, особенно это касается «Лос-Анджелеса». Так что прогнозируем не очень результативный поединок и ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0