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    «Салават Юлаев» может взять реванш у «Ак Барса»

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 октября 2018 года

    КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
    Джастин Азеведо, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 октября 2018 года казанский «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
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    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» дома уступил «Йокериту», прервав серию из трех побед подряд. Это поражение стало для казанцев лишь третьим в последних семи встречах. Игра с «Салаватом» станет для «Ак Барса» последней домашней перед шестиматчевой выездной серией.

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    В игре с «Йокеритом» больше всех отличилось первое звено — Иржи Сечас и Джастин Азеведо забросили по шайбе, Антон Ландер дважды ассистировал партнерам по тройке. Эти же ребята вместе с канадским защитником Полом Постма являются лучшими бомбардирами команды на старте сезона.

    Среди россиян не самый лучший старт сезона показывает Владимир Ткачев, Станислав Галиев и Александр Бурмистров. Из-за травмы под вопросом участие в матче вратаря Александра Шарыченкова. Впрочем, Владислав Подяпольский и Эмиль Гарипов должны вполне полноценно его заменить.

    За последнее время «Ак Барс» немного подтянул свою статистику, и теперь команда входит в топ-10 КХЛ по забитым и пропущенным шайбам, но спецбригады по-прежнему остаются серьезной проблемой казанцев. В среднем «Ак Барс» нейтрализует 80,3% большинства соперника (14-й показатель), а сам в большинстве показывает только 18-й результат в лиге (16,7% реализации).

    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде в овертайме дожал «Металлург» (2:1), одержав свою седьмую победу в последних десяти матчах. Таким образом, уфимцы вплотную подобрались к «Ак Барсу», занимающему третье место в Восточной конференции — расстояние между соперниками составляет всего одно очко и у «Салавата» игра в запасе.

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    Героем матча с «Металлургом» стал вратарь Юха Местола, отразивший 47 из 48 бросков в створ! Также стоит отметить защитника Филипа Ларсена, забросившего победную шайбу в овертайме и форварда Антона Кадейкина, открывшего счет в игре.

    Два лучших бомбардира команды Линус Умарк и Тиму Хартикайнен тоже не остались без очков, записав себе в актив по результативной передаче. Но главная проблема уфимцев — сразу три игрока обороны находятся под вопросом на матч с «Ак Барсом» — это Захар Арзамасцев, Станислав Гареев и Сергей Терещенко.

    По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-6 команд КХЛ. Но лучше всего обстоят дела со спецбригадами — в меньшинстве уфимцы показывают 86% надежности (4-й результат), и реализуют 27,5% большинства, что является 5-м лучшим показателем в КХЛ.

    Прогноз

    «Зеленые дерби» всегда проходят в упорной борьбе. Первая встреча в сезоне завершилась результативной победой «Ак Барса» на выезде в серии буллитов (5:4). А сейчас можно рискнуть со ставкой на победу уфимцев в матче с коэффициентом 2,34. 0

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    Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 октября 2018 года казанский «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск.
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