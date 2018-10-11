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    «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»

    «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»

    КХЛ Ак Барс Спартак
    Прогноз на «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»
    Иржи Секач
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 октября 2018 года казанский «Ак Барс» примет московский «Спартак». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса».
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    «Ак Барс»

    В прошлом поединке «Ак Барс» на выезде засушил «Северсталь» (2:0), одержав свою четвертую победу в последних пяти матчах и седьмую в последних десяти. Казанцы выбрались с кризиса старта регулярки, и сейчас делят 3-4 места Восточной конференции с «Магниткой».

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    Героями прошлого поединка стали нападающие Иржи Секач и Роб Килнкхаммер, забросившие по шайбе, защитник Пол Постмаа, отдавший два ассиста, и, конечно же, молодой вратарь Владислав Подяпольский, оформивший свой первый шатаут. Среди лидеров казанцев также нужно отметить нападающих Антона Ландера и Джастина Азеведо. В списке травмированных с самого начала сезона один игрок — нападающий Александр Свитов.

    Реализовав большинство в игре с «Северсталью», «Ак Барс» немного улучшил свою статистику в этом компоненте, но численное преимущество остается слабым местом казанцев — менее 15% реализации и позиция в третьем десятке команд КХЛ. Не многим лучше обстоят дела с меньшинством — менее 80% надежности и 15-я позиция. Единственный показатель, по которому «Ак Барс» входит в топ-10 — количество забитых шайб за матч (в среднем 2,7).

    «Спартак»

    В прошлом поединке «Спартак» на своем льду в овертайме уступил «Витязю», проиграв третий раз в последних четырех играх, а в основное время москвичи не могут победить уже четыре матча кряду. Пока что «Спартак» занимает 6-е место в Западной конференции, но в любом момент может вылететь из зоны плей-офф. К тому же, перед игрой с «Ак Барсом» москвичей ждет непростой выезд к «Нефтехимику».

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    В игре с «Витязем» гол+пас оформил канадский нападающий Бен Максвелл, результативные передач на счету Каспара Даугавиньша и защитника Андрея Кутейкина. В общем, лидеры команды понемногу набирают очки, но этого недостаточно для того, чтобы вытянуть команду на более высокий уровень. В списке травмированных один нападающий Никита Филатов.

    Как ни странно, но если брать сугубо статистику, результаты «Спартака» пока что лучше, чем у «Ак Барса». Это обусловлено хорошим стартом сезона, где москвичи мало пропускали. Именно оборона главная сила команды — всего 2,43 пропущенные шайбы в среднем за матч (9-й результат) и 83,3% надежности в меньшинстве (9-й результат).

    Прогноз

    Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Ак Барса», но москвичи наверняка попробуют сдержать атаку казанцев хотя бы на старте матча, а сами хозяева не отличаются слишком результативным нападением. Так что может сыграть ставка на поздний гол в интервале с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 октября 2018 года казанский «Ак Барс» примет московский «Спартак». Начало матча — 19:00 мск.
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