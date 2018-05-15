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    Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?

    Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
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    Игорь Шестеркин
    Игорь Шестеркин
    fhr.ru
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 15 мая сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча – 21:15 мск. Прогноз на Россия — Швеция.

    Россия

    В прошлом матче Россия без проблем разобралась со сборной Словакии (4:0). Причем сделала это в экономном режиме. На данный момент подопечные Ильи Воробьева занимают второе место в группе «А» и отстают от Швеции на одно очко.

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    Одним из героев матча со Словакией стал вратарь Игорь Шестеркин, который отразил все 23 броска по воротам и оформил свой второй шатаут на турнире. Парадокс, но номинально второй голкипер России остается единственным на чемпионате мира, кто до сих пор не пропустил ни одной шайбы, хотя сыграл уже 140 минут игрового времени. Вопрос в том, сыграет ли он и со Швецией, или же на лед выйдет Василий Кошечкин?

    Россия провела идеальный поединок, снова не пропустив ни одной шайбы – в четвертый раз из шести матчей. Но более сильные соперники вроде Чехии и Швейцарии вскрывали проблемы команды в обороне. Так что результат во многом будет зависеть от игры вратаря.

    Швеция

    Швеция свой шестой матч провела на день раньше, спокойно обыграв сборную Швейцарии (5:3). Шведы имели полноценный день отдыха, что может сыграть в их пользу в седьмом матче. На данный момент Швеция вместе с США единственные команды, не проигравшие ни одного матча на турнире.

    Ближайшие события

    Героем матча со Швейцарией стал нападающий «Калгари» Майкл Баклунд, набравший 4 (1+3) очка. Но не лучшую игру показал вратарь «Ванкувера» Андерс Нильссон, пропустивший трижды. При этом лучшим бомбардиром команды с 11 очками является форвард «Анахайма» Рикард Ракелл. В целом сборная Швеции почти полностью составлена из игроков НХЛ и считается одним из главных претендентов на золотые медали.

    Швеция – очень мобильная команда, которая способна действовать одинаково эффективно в разных ситуациях, и менять темп матча при необходимости. Это объясняется наличием большого количества игроков из НХЛ, обладающих высоким индивидуальным мастерством. Плюс хорошая игра в большинстве и в атаке в целом.

    Прогноз

    1,84ТМ 5,5

    Матч стратегически важен для обеих команд, так как победа в нем и в группе соответственно позволит сыграть в четвертьфинале с более слабым соперником, которым, скорее всего, станет сборная Дании. Россия и Швеция вряд ли будут рисковать в атаке, а значит можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,84.

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