ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Будет ли заброшен быстрый гол в матче Германии и Финляндии?

    Германия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 13 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Финляндии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Леон Драйзатль (слева)
    Леон Драйзатль (слева)
    iihf.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 13 мая сборная Германии сыграет со сборной Финляндии. Начало матча – 21:15 мск. Прогноз на Германия — Финляндия.

    Германия

    В прошлом матче Германия проиграла Латвии (1:3) и практически лишилась шансов на выход в плей-офф. Серебряным призерам Олимпийских игр в Пхенчхане теперь нужно побеждать Финляндию и Канаду в двух оставшихся поединках, что в принципе нереально.

    Все прогнозы на хоккей

    Однако немцы вполне могут попытаться подпортить финнам нервы, ведомые Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Хотя единственную шайбу в игре против Латвии с передачи, кстати, Драйзатля забросил Доминик Кахун, недавно подписавший контракт новичка с «Чикаго».

    Германия – это дисциплинированная команда, где собраны трудолюбивые исполнители без особых креативных способностей. Исключение – два выше названных форварда. Но есть проблемы в обороне и вратарской линии.

    Финляндия

    В прошлом матче Финляндия достаточно неожиданно разбила сборную Канады (1:5), у которой слабо сыграла вратарская бригада. Таким образом, финны реабилитировались за такое же неожиданное поражение в игре с Данией.

    Ближайшие события

    Главным героем матча стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший дубль (в том числе победную шайбу). Но в целом у финнов результативно сыграла все четыре пятерки – гол+пас на счету Тэуво Теравайнена и Эели Толванена, еще одну шайбу забросил ветеран Янне Песонен. Отметим и надежную игру вратаря «Флориды» Харри Сятери, который отразил 30 бросков из 31.

    Финляндия забросила две шайбы в большинстве, показав оригинальный подход к реализации численного преимущества. В одной из попыток Лаури Марьямяки выпустил на лед пять форвардов. Отмечаем также надежную игру в меньшинстве и хорошую реализацию моментов.

    Прогноз

    1,86Время первого гола 10-60 мин.

    Победа над сборной Канады всегда забирает много эмоций, но сомнений в успехе Финляндии в игре с Германией нет. Тем более соперник уже потерял мотивацию. Однако финны будут играть на фоне усталости, так что вероятность быстрой заброшенной шайбы не очень велика. Рекомендуем ставку на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,86.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    Канада обыграет Финляндию в основное времяКанада — Финляндия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Очередная победа «Севильи» при Капарросе?
  • 4,94
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов