Германия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 13 мая

Германия

В прошлом матче Германия проиграла Латвии (1:3) и практически лишилась шансов на выход в плей-офф. Серебряным призерам Олимпийских игр в Пхенчхане теперь нужно побеждать Финляндию и Канаду в двух оставшихся поединках, что в принципе нереально.

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Однако немцы вполне могут попытаться подпортить финнам нервы, ведомые Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Хотя единственную шайбу в игре против Латвии с передачи, кстати, Драйзатля забросил Доминик Кахун, недавно подписавший контракт новичка с «Чикаго».

Германия – это дисциплинированная команда, где собраны трудолюбивые исполнители без особых креативных способностей. Исключение – два выше названных форварда. Но есть проблемы в обороне и вратарской линии.

Финляндия

В прошлом матче Финляндия достаточно неожиданно разбила сборную Канады (1:5), у которой слабо сыграла вратарская бригада. Таким образом, финны реабилитировались за такое же неожиданное поражение в игре с Данией.

Главным героем матча стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, оформивший дубль (в том числе победную шайбу). Но в целом у финнов результативно сыграла все четыре пятерки – гол+пас на счету Тэуво Теравайнена и Эели Толванена, еще одну шайбу забросил ветеран Янне Песонен. Отметим и надежную игру вратаря «Флориды» Харри Сятери, который отразил 30 бросков из 31.

Финляндия забросила две шайбы в большинстве, показав оригинальный подход к реализации численного преимущества. В одной из попыток Лаури Марьямяки выпустил на лед пять форвардов. Отмечаем также надежную игру в меньшинстве и хорошую реализацию моментов.

Прогноз

1,86Время первого гола 10-60 мин.

Победа над сборной Канады всегда забирает много эмоций, но сомнений в успехе Финляндии в игре с Германией нет. Тем более соперник уже потерял мотивацию. Однако финны будут играть на фоне усталости, так что вероятность быстрой заброшенной шайбы не очень велика. Рекомендуем ставку на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,86.

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