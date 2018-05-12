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    В матче Словакии и Швеции можно ждать быстрый гол

    Словакия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Швеции
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    Рикард Ракелл
    Рикард Ракелл
    iihf.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 12 мая сборная Словакии сыграет со сборной Швеции. Начало матча – 13:15 мск. Прогноз на Словакия — Швеция.

    Словакия

    В прошлом матче Словакия одержала свою вторую подряд победу на чемпионате мира, обыграв Францию (3:1). Всего в четырех встречах на счету словаков две победы, одно поражение и одно поражение в овертайме. Команда Крэйга Рэмзи ведет борьбу со Швейцарией и Чехией за две путевки в плей-офф, так как сомнений в выходе в следующий раунд Швеции и России почти нет.

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    Лучшими бомбардирами команды являются, как ни странно, трое представителей чемпионата Словакии – ветеран Ладислав Надь, Патрик Свитана и Давид Бук, набравшие по три очка. Лучший снайпер с двумя шайбами также игрок местной лиги Михал Кристоф. Но три заокеанских представителя также набирают очки – у форварда Томаша Юрко и защитника Кристиана Яроша по одной заброшенной шайбе, у защитника Андрея Секеры гол+пас.

    Словакия старается играть активно, чем компенсирует недостаток индивидуального мастерства. При этом хорошо выглядит голкипер Марек Цильяк, плюс словаки идеально обороняются в меньшинстве, показывая 100% надежность. Ни одну из девяти своих попыток в большинстве соперники словаков не реализовали. Таким же результатом могут похвастаться только сборные Канады и России.

    Швеция

    В прошлом матче Швеция разбила Австрию (7:0), одержав свою четвертую победу в четырех матчах турнира. После поражения России от Чехии, лишь сборные Швеции и США еще не знают горечи поражений.

    Ближайшие события

    Главная сила команды – ее НХЛовский десант. 16 человек в составе Швеции представляют сильнейшую лигу планеты, а лучшим бомбардиром на данный момент является форвард «Анахайма» Рикард Ракелл, у которого 10 (5+5) очков. На два очка отстает от него представитель «Далласа» Маттиас Янмарк. А вот во вратарской линии Андерс Нильссон из «Ванкувера» и Магнус Хеллберг из КХЛовского «Кунь Луня» пока что делят время поровну – оба сыграли по два матча.

    У Швеции на данный момент самая надежная оборона на турнире. В четырех матчах команда пропустила лишь две шайбы (обе в матче с Чехией). Но у шведов также хорошая атакующая линия, хороший баланс эффективности спецбригад.

    Прогноз

    1,97Время первого гола 1-9 мин.

    Швеция считается фаворитом матча, и учитывая хороший ход команды, может забросить быструю шайбу. Рекомендуем ставку на первый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,97.

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