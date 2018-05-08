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    Завершит ли «Виннипег» серию с «Нэшвиллом» в шестом матче?

    «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз
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    Пекка Ринне
    Пекка Ринне
    upi.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 8 мая «Виннипег Джетс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл».

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на выезде одержал крупную победу на выезде над «Нэшвиллом» (6:2), и повел в серии – 3:2. От выхода в финал Западной конференции «Джетс» отделяет одна победа, а шестая игра состоится на их льду.

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    Отличную игру продемонстрировала первая тройка «Виннипега» — Кайл Коннор оформил дубль и набрал три очка, Марк Шайфли заработал гол+пас, а Блэйк Уиллер стал автором ассистентского хет-трика. Также гол+пас на счету защитника Дастина Бафлина. Очень сильный поединок удался вратарю Коннору Хеллебайку, который отразил 38 из 40 бросков в створ.

    «Виннипег» продемонстрировал более эффективную игру в атаке и воспользовался неудачной игрой вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне, который в итоге был заменен.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» потерпел очень болезненное домашнее поражение, которое теперь заставляет «Предаторз» брать победу на выезде. Команда проигрывает в серии 2:3, и каждое следующее поражение означает конец гонки за Кубком Стэнли.

    Ближайшие события

    Крайне неудачный поединок сыграл голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, который пропустил шесть шайб чуть более чем с двух десятков бросков и был заменен в начале третьего периода на Юусе Сароса. Две единственные шайбы «Предаторз» забросили нападающий Райан Джохансен и защитник Янник Вебер.

    «Нэшвилл» провел достаточно агрессивный матч с точки зрения игры в атаке, но реализация снова подвела команду. Кроме того, слабая игра Ринне и в целом в обороне привели к поражению, которое ставит команду под угрозу вылета. Но если «Нэшвилл» возьмет победу в шестом матче на выезде, решающий седьмой поединок состоится на его льду.

    Прогноз

    2,09ТМ 5,5

    Битва «Виннипега» и «Нэшвилла» получается непредсказуемой и достаточно результативной. Но в шестом матче, который имеет стратегическое значение, соперники по всем раскладам должны быть более осторожны в своей зоне. А значит можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,09.

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    В пятом матче «Нэшвилла» и «Виннипега» не стоит ждать резвого старта«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
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