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    США и Канада могут начать матч быстрым голом

    Канада — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Канады
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    США и Канада могут начать матч быстрым голом
    iihf.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира 4 мая сборная Канады сыграет со сборной США. Начало матча – 17:15 мск. Прогноз на Канада — США.

    Канада

    Уже традиционно сборная Канады собирается «с колес» перед чемпионатом мира, так что времени на товарищеские матчи у родоначальников хоккея почти нет. В единственном контрольном матче перед турниром в Дании Канада разгромила Латвию – 6:1.

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    Несмотря на то, что Канада собрана из игроков команд, не пробившихся в плей-офф, она все равно остается главным фаворитом чемпионата мира. Главной звездой команды и всего турнира будет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, но также яркими игроками являются Мэттью Барзал, Райан Ньюджент-Хопкинс и Колтон Парейко.

    Канада сильна своей атакой, где собрано множество звездных игроков. Но и оборона у кленовых листьев одна из лучших, если не лучшая, на турнире. В тоже время вратари остаются проблемным местом сборной.

    США

    Сборная США также провела лишь один контрольный матч перед стартом чемпионата мира против сборной Дании. Но победа в нем далась американцам не так легко, как канадцам – 3:2.

    Ближайшие события

    США являются непредсказуемой командой. Но в этом году американцы везут лишь одного игрока из студенческой NCAA, а ростер составлен почти полностью из игроков НХЛ, среди которых нужно выделить нападающих Патрика Кэйна, Дилана Ларкина, Джонни Гудро, защитника Уилла Бутчера и голкипера Кита Кинкейда.

    У США есть вопросы по линии обороны, которую должны будут страховать вратари Кит Кинкейд и Скотт Дарлинг. Но у американцев неплохая и подвижная атака.

    Прогноз

    2,02Время первого гола 1-7 мин.

    Соперники любят силовой и атакующий хоккей, а стартовая игра чемпионата мира – это всегда поле для экспериментов и ошибок. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на заброшенную шайбу до 7-й минуты матча с коэффициентом 2,02.

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