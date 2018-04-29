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    Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?

    «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля

    НХЛ Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
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    Джонатан Маршессо
    Джонатан Маршессо
    USA Today
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 29 апреля «Вегас Голден Найтс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Сан-Хосе».

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» неожиданно крупно разгромил «Сан-Хосе» (7:0) и открыл счет в серии. Эта победа стала для «Найтс» пятой подряд в плей-офф и второй подряд «сухой». На данный момент «Вегас» не проиграл ни одного матча плей-офф в своей истории.

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    Героем поединка снова стал вратарь Марк-Андре Флери, который отразил все 33 броска по своим воротам. Гол и две передачи на счету нападающего Джонатан Маршессо, по три ассиста у Райлли Смита и Уильяма Карлссона. Каждый из форвардов второй тройки Джеймс Нил, Эрик Хаула и Алекс Тух записал себе в актив по голу и результативной передаче.

    «Вегас» переиграл «Сан-Хосе» почти по всем компонентам, но прежде всего, стоит отметить отличную реализацию численного преимущества (три гола в большинстве). «Найтс» также отлично использовали свои возможности в атаке и активно блокировали броски игроков «Шаркс».

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» потерпел первое поражение в плей-офф и сразу же разгромное, неудачно начав серию против «Вегаса». С другой стороны, если забыть этот результат, задача «Шаркс» остается прежней – взять хотя бы одну победу на выезде.

    Ближайшие события

    В целом выделить у «Сан-Хосе» абсолютно некого. Ужасно сыграла и атака и оборона, но главное – не выручил вратарь. Мартин Джонс был заменен в начале второго периода после пятой пропущенной шайбы на Аарона Делла. Но вряд ли Делл выйдет со старта во втором поединке.

    «Сан-Хосе» подвела дисциплина – команда заработала 10 удалений, и трижды пропустила в меньшинстве. Кроме того, «Шаркс» нанесли по воротам «Вегаса» 33 броска, но так и не сумели пробить Флери. Реализация, дисциплина и неудачная игра Джонса – три главных фактора разгрома.

    Прогноз

    1,72ТМ 5,5

    Несмотря на разгромное поражение в первом матче серии, «Сан-Хосе» не выглядит явным аутсайдером противостояния. Такие крупные поражения – большая редкость для «Шаркс», обладающих одной из лучших линий обороны в НХЛ. Поэтому можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,72 во второй игре.

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    «Вегас» и «Сан-Хосе» могут сыграть от обороны«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля
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