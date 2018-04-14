«Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

«Нэшвилл»

В первом поединке серии «Нэшвилл» подтвердил статус фаворита, одержав победу над «Колорадо» (5:2). Однако «Предаторз» пришлось отыгрываться дважды по ходу матчу, и окончательно добить соперника удалось лишь в третьем периоде.

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Героями матча стала первая и третья тройки атаки «Предаторз». Филип Форсберг оформил дубль, забросив две решающие шайбы, Райан Джохансен отдал две передачи, гол+пас на счету Остона Уотсона и Колтона Сиссонса. Пропускали игру из-за травм защитник Янник Вебер и нападающий Калле Ярнкрок. Российский защитник Алексей Емелин в первом поединке плей-офф провел на льду менее 12 минут и очков не набрал.

«Нэшвилл» в первой игре продемонстрировал характер и в принципе неплохо сыграл в обороне, пропустив лишь дважды. Хотя «Хищникам» пришлось отыгрываться, но атака команды показала свой класс. «Нэшвилл» выглядел активнее в чужой зоне и добился заслуженной победы.

«Колорадо»

В первой игре серии с «Нэшвиллом» «Колорадо» открыл счет и дважды вел по ходу матча, но удержать преимущество команде не удалось. Второй поединок для «Эвеланш» наверняка будет сложнее.

В целом не самую удачную игру показал вратарь Джонатан Бернье, который пропустил четыре шайбы с 31 броска (пятую соперник забросил в пустые ворота). Не лучшим образом «Колорадо» сыграл в обороне, хотя российский защитник Никита Задоров в матче с «Нэшвиллом» отметился заброшенной шайбой, прервав серию из 10 поединков без очков. Всего в игре Никита провел на льду более 21 минуты, набрал 12 минут штрафа и закончил поединок с полезностью «-1». Еще один наш соотечественник нападающий Наиль Якупов участия в игре не принимал. В списке травмированных пребывают основной вратарь Семен Варламов и один из ведущих защитников Эрик Джонсон.

«Колорадо» без Эрика Джонсона в защите и Семена Варламова в воротах пропустил в первой игре пять шайб, что нельзя назвать удачным результатом. Но ожидать возвращения лидеров в строй не приходится, поэтому вся надежда в дальнейшем связана с атакой, которая входила в топ-10 лучших в регулярном чемпионате.

Прогноз

1,62Победа «Нэшвилла» в основное время

Первая игра завершилась непростой, но результативной победой «Нэшвилла». В целом в сезоне «Хищники» еще ни разу не проиграли «Лавинам», одержав пять побед. Так что можно присмотреться к ставке на очередную победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,62.

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