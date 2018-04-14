Идет Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018
ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нэшвилл» обыграет «Колорадо» во втором матче серии

    «Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Колорадо Эвеланш
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Алексей Емелин
    Алексей Емелин
    Zimbio
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 14 апреля «Нэшвилл Предаторз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 22:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Колорадо».

    «Нэшвилл»

    В первом поединке серии «Нэшвилл» подтвердил статус фаворита, одержав победу над «Колорадо» (5:2). Однако «Предаторз» пришлось отыгрываться дважды по ходу матчу, и окончательно добить соперника удалось лишь в третьем периоде.

    Все прогнозы на хоккей

    Героями матча стала первая и третья тройки атаки «Предаторз». Филип Форсберг оформил дубль, забросив две решающие шайбы, Райан Джохансен отдал две передачи, гол+пас на счету Остона Уотсона и Колтона Сиссонса. Пропускали игру из-за травм защитник Янник Вебер и нападающий Калле Ярнкрок. Российский защитник Алексей Емелин в первом поединке плей-офф провел на льду менее 12 минут и очков не набрал.

    «Нэшвилл» в первой игре продемонстрировал характер и в принципе неплохо сыграл в обороне, пропустив лишь дважды. Хотя «Хищникам» пришлось отыгрываться, но атака команды показала свой класс. «Нэшвилл» выглядел активнее в чужой зоне и добился заслуженной победы.

    «Колорадо»

    В первой игре серии с «Нэшвиллом» «Колорадо» открыл счет и дважды вел по ходу матча, но удержать преимущество команде не удалось. Второй поединок для «Эвеланш» наверняка будет сложнее.

    Ближайшие события

    В целом не самую удачную игру показал вратарь Джонатан Бернье, который пропустил четыре шайбы с 31 броска (пятую соперник забросил в пустые ворота). Не лучшим образом «Колорадо» сыграл в обороне, хотя российский защитник Никита Задоров в матче с «Нэшвиллом» отметился заброшенной шайбой, прервав серию из 10 поединков без очков. Всего в игре Никита провел на льду более 21 минуты, набрал 12 минут штрафа и закончил поединок с полезностью «-1». Еще один наш соотечественник нападающий Наиль Якупов участия в игре не принимал. В списке травмированных пребывают основной вратарь Семен Варламов и один из ведущих защитников Эрик Джонсон.

    «Колорадо» без Эрика Джонсона в защите и Семена Варламова в воротах пропустил в первой игре пять шайб, что нельзя назвать удачным результатом. Но ожидать возвращения лидеров в строй не приходится, поэтому вся надежда в дальнейшем связана с атакой, которая входила в топ-10 лучших в регулярном чемпионате.

    Прогноз

    1,62Победа «Нэшвилла» в основное время

    Первая игра завершилась непростой, но результативной победой «Нэшвилла». В целом в сезоне «Хищники» еще ни разу не проиграли «Лавинам», одержав пять побед. Так что можно присмотреться к ставке на очередную победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,62.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    «Нэшвилл» сделает акцент на оборону в игре с «Колорадо»«Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хозяева не подведут
  • 3,52
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов