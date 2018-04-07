«Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» дома обыграла «Каролину» (4:3), одержав свою третью победу в последних четырех матчах. Игра с «Рейнджерс» станет для «Флаерз» последней в регулярке.

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«Филадельфия» пока не гарантировала себе плей-офф, занимает 8-е место в Восточной конференции и опережает конкурентов из «Флориды» на четыре очка. У «Пантерз» два матча в запасе, но нужно брать две победы, а «Флаерз» достаточно даже одного очка с «Рейнджерс». В списке травмированных вратари Михал Нойвирт и Брайан Эллиотт, защитники Джонни Одуйя и Самуэль Морен. Российский защитник Иван Проворов в прошлой игре забросил третью шайбу в пяти последних матчах. За этот же период у него три результативные передачи. В среднем за игру Иван проводит 23-24 минуты.

«Филадельфия» не блещет командной статистикой, но в большей степени делает ставку на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,01 шайбы за матч – это 13-е место в НХЛ. Самая слабая сторона в игре «Флаерз» — игра в меньшинстве с показателем надежности 75,7% (третье с конца место в Лиге).

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде проиграли нью-йоркское дерби «Айлендерс» (1:2). Это поражение стало для команды пятым в последних шести матчах.

Поражение от «Айлендерс» стоило «Рейнджерс» 11-го место в турнирной таблице. Их опередили как раз «Островитяне», но в целом команда давно ни на что не претендует и наигрывает молодежь. В списке травмированных вратарь Хенрик Лундквист, защитники Энтони Д’Анджело, Стивен Кампфер и Кевин Шаттенкирк, нападающие Коди Маклеод и Йеспер Фаст. Российский нападающий Павел Бучневич не может забросить шайбу 16 матчей подряд, а в последних пяти играх на его счету одна передача. Форвард Владислав Наместников в последних 11 матчах отдал лишь одну результативную передачу.

«Рейнджерс» не могут похвастаться хорошей статистикой при игре в равных составах, но спецбригады у клуба из Нью-Йорка неплохие – 81,6% надежности в меньшинстве (9-е место) и 21,2% реализации большинства (12-е).

Прогноз

1,72Победа «Филадельфии» в основное время

Соперники сыграли три матча в сезоне, и дважды победу праздновала «Филадельфия», в том числе в двух последних поединках. Сейчас «Флаерз» в шаге от плей-офф, и вряд ли упустят такой шанс. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 1,72.

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