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    «Детройт» против «Оттавы». Кто победит в матче аутсайдеров Востока?

    «Детройт» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

    НХЛ Детройт Ред Уингз Оттава Сенаторз
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    Евгений Свечников
    Евгений Свечников
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 31 марта «Детройт Ред Уингз» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча – 21:00 мск. Прогноз на «Детройт» — «Оттава».

    «Детройт»

    В прошлом матче «Детройт» на выезде разбил «Баффало» (6:3). Эта победа для «Ред Уингз» второй подряд. Но в целом в последних десяти матчах команда одержала лишь три победы.

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    «Детройт» занимает третье с конца место в Восточной конференции и думает больше о следующем сезоне. В списке травмированных на данный момент только защитник Майк Грин. Российский нападающий Евгений Свечников после дебюта в НХЛ сыграл уже 11 матчей, успев забросить первую шайбу, а в игре с «Сэйбрз» прервал серию из четырех поединков без очков, забросив еще одну шайбу и отдав результативную передачу.

    «Детройт» ни по одному из показателей не входит в топ-20 команд НХЛ. Слабые спецбригады, нестабильная оборона и вратари. Но хуже всего обстоят дела с линией нападения – всего 2,52 заброшенные шайбы в среднем за игру и третье с конца место в НХЛ.

    «Оттава»

    В прошлом поединке «Оттава» дома в овертайме дожала «Флориду» (3:2). Таким образом «Сенаторс» прервали серию из шести поражений подряд.

    Ближайшие события

    «Оттава» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, опережая лишь «Баффало». Но для «Сенаторс» этот сезон уже давно закончился и результат в последних играх не имеет особого значения. В списке травмированных защитник Крис Уайдмэн, нападающие Мариан Габорик и Марк Стоун.

    «Оттава» одна из худших команд в Лиге по командной статистике. Лишь по игре в атаке «Сенаторс» входят в топ-25 – в среднем 2,70 шайб за матч, но это точно нельзя назвать достижением. Худшая сторона в игре – это оборона. В среднем 3,46 пропущенные шайбы за матч и предпоследнее место в НХЛ.

    Прогноз

    2,09ТМ 5,5

    В трех предыдущих матчах две победы одержал «Детройт» и обе в овертаймах. При этом ни разу соперники не забросили больше четырех шайб за игру. Учитывая проблемы в атаке «Ред Уингз», можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,09.

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