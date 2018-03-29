СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 29 марта

СКА

СКА вышел в финал конференции, пройдя в первом и втором раундах «Северсталь» и «Локомотив» соответственно. При этом на двух соперников питерцы потратили всего девять матчей из восьми минимальных. Последний матч СКА сыграл 22 марта и имел на два дня отдыха больше, чем ЦСКА.

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СКА не испытывает проблем с лазаретом, если не считать двух травмированных защитников – Романа Рукавишникова и Давида Рундблада. Впрочем, оба не играют давно, в том числе в плей-офф. Главная сила армейцев – атакующая линия. Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и компания могут создать момент из ничего и реализовать любую возможность у чужих ворот. Нет ни одного клуба в КХЛ, который мог бы сравниться по силе нападения со СКА.

СКА является одной из самых результативных команд плей-офф, забрасывая в среднем за матч 3,22 шайбы. Но и пропускают подопечные Олега Знарка немного – всего 1,33 шайбы в среднем за игру, что является вторым результатом. Меньшинство у СКА вовсе идеальное — всего одна пропущенная шайба при 31 попытке у соперника или 96,8% надежности – космическая цифра. Единственный нюанс – не самая выдающаяся игра в большинстве – всего 13,6% реализации.

ЦСКА

ЦСКА потратил на выход в финал конференции на один матч больше – десять. Если в первом раунде москвичи в четырех играх разбили «Спартак», то во втором «Йокериту» удалось потрепать нервы столичной команде. Хотя «Йокерит» взял лишь две победы, но в серии были зафиксированы два матча с ничьими в основное время, а пятый поединок принес пять овертаймов.

ЦСКА не имеет травмированных игроков перед серией со СКА. При этом сильнейшая сторона команды – это вратарь Илья Сорокин и оборона, где собраны бывшие или будущие игроки НХЛ – Алексей Марченко, Никита Нестеров, Богдан Киселевич. В атаке в плей-офф не так ярко как в регулярке выглядит Кирилл Капризов, зато классно играет Сергея Андронов.

ЦСКА – команда обороны. Единственный коллектив, который в плей-офф пропускает менее одной шайбы за матч – всего 0,90. Но вот забрасывают москвичи не очень много, как для клуба с таким статусом – в среднем лишь 2,50 шайбы за матч. Кроме того, к подопечным Игоря Никитина есть вопросы по спецбригадам и особенно по большинству.

Прогноз

1,88ТМ 4,5

В регулярном чемпионате ЦСКА и СКА сыграли два поединка, и оба раза победу праздновал СКА. Армейцы Санкт-Петербурга также считаются фаворитом серии, которую начинают на родном льду. Нас наверняка ждет напряженный поединок, где ЦСКА попробует использовать свою силу – надежность обороны для нейтрализации атаки СКА. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,88.

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