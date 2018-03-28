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    «Даллас» — «Филадельфия». Последний шанс для «Старз»?

    «Даллас» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта

    НХЛ Даллас Старз Филадельфия Флайерз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    NBC Sports
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 28 марта «Даллас Старз» примет «Филадельфию Флаерз» Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Филадельфия».

    «Даллас»

    В прошлом поединке «Даллас» дома проиграл одному из аутсайдеров НХЛ «Ванкуверу» (1:4). Это поражение стало для «Старз» восьмым подряд и 10-м в последних 11-ти поединках.

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    Еще недавно один из лидеров Западной конференции, сейчас «Даллас» борется за место в плей-офф и борется безуспешно. Серия поражений отбросила команду на 10-е место, а отставание от уайлд-кард зоны составляет пять очков. В списке травмированных основной вратарь Бен Бишоп, нападающие Мартин Ганзал и Джейсон Спецца. Российский нападающий Александр Радулов не набирает очки два матча подряд.

    «Даллас» уповает только на оборону, пропуская в среднем 2,70 шайб за матч – это 10-й показатель в НХЛ. Но у «Старз» посредственные спецбригады и слабая атакующая линия.

    «Филадельфия»

    В прошлом поединке «Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Питтсбургу» (4:5), потерпев свое второе поражение в трех матчах. Всего в последних десяти поединках у «Флаерз» всего четыре победы.

    Ближайшие события

    «Филадельфия» идет в зоне плей-офф Восточной конференции, занимая 7-е место. При этом от топ-тройки Столичного дивизиона и «Коламбуса» команду отделяют лишь дополнительные показатели. В списке травмированных вратари Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, нападающий Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов не набирает очки в трех поединках кряду, но проводит на льду в среднем по 23-24 минуты за матч.

    Лишь по игре на вбрасываниях «Филадельфия» входит в топ-10 команд Лиги – 53,4% и 2-е место в Лиге. Но этот показатель не слишком влияет на результат в последние годы. В целом у «Флаерз» средняя атака и оборона, а слабая сторона – это игра в меньшинстве. Всего 75,7% надежности и только 27-я позиция.

    Прогноз

    2,06ТМ 5,5

    Первая встреча соперников завершилась домашней победой «Филадельфии» в овертайме (2:1). Сейчас этот матч едва ли не последняя надежда для «Далласа» остаться в борьбе за место в плей-офф, но и «Филадельфии» нужны очки. Вряд ли игра будет слишком результативной. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,06.

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