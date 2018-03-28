«Даллас» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» дома проиграл одному из аутсайдеров НХЛ «Ванкуверу» (1:4). Это поражение стало для «Старз» восьмым подряд и 10-м в последних 11-ти поединках.

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Еще недавно один из лидеров Западной конференции, сейчас «Даллас» борется за место в плей-офф и борется безуспешно. Серия поражений отбросила команду на 10-е место, а отставание от уайлд-кард зоны составляет пять очков. В списке травмированных основной вратарь Бен Бишоп, нападающие Мартин Ганзал и Джейсон Спецца. Российский нападающий Александр Радулов не набирает очки два матча подряд.

«Даллас» уповает только на оборону, пропуская в среднем 2,70 шайб за матч – это 10-й показатель в НХЛ. Но у «Старз» посредственные спецбригады и слабая атакующая линия.

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Питтсбургу» (4:5), потерпев свое второе поражение в трех матчах. Всего в последних десяти поединках у «Флаерз» всего четыре победы.

«Филадельфия» идет в зоне плей-офф Восточной конференции, занимая 7-е место. При этом от топ-тройки Столичного дивизиона и «Коламбуса» команду отделяют лишь дополнительные показатели. В списке травмированных вратари Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, нападающий Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов не набирает очки в трех поединках кряду, но проводит на льду в среднем по 23-24 минуты за матч.

Лишь по игре на вбрасываниях «Филадельфия» входит в топ-10 команд Лиги – 53,4% и 2-е место в Лиге. Но этот показатель не слишком влияет на результат в последние годы. В целом у «Флаерз» средняя атака и оборона, а слабая сторона – это игра в меньшинстве. Всего 75,7% надежности и только 27-я позиция.

Прогноз

2,06ТМ 5,5

Первая встреча соперников завершилась домашней победой «Филадельфии» в овертайме (2:1). Сейчас этот матч едва ли не последняя надежда для «Далласа» остаться в борьбе за место в плей-офф, но и «Филадельфии» нужны очки. Вряд ли игра будет слишком результативной. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,06.

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