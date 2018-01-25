«Чикаго» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 января

«Чикаго»

В прошлом поединке «Чикаго» проиграл «Тампе-Бэй» (0:2), потерпев свое третье поражение подряд. Причем все три – в родных стенах. Всего же в последних пяти матчах «Блэкхокс» проиграли четыре раза.

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На данный момент «Чикаго» опустился на самое дно Центрального дивизиона. От предпоследнего места команду отделяет семь очков. Столько же очков отставания от зоны плей-офф Западной конференции. Команде из-за травмы по-прежнему не может помочь основной голкипер Кори Кроуфорд, но в игре с «Тампой» после почти месячного перерыва на лед вернулся российский нападающий Артем Анисимов.

Возможно, Анисимов поможет хоть как-то исправить катастрофическую ситуацию в «Блэкхокс» с атакой. В последних трех матчах команда забросила всего три шайбы и дважды проиграла всухую, а в последних пяти отличилась лишь шесть раз. При этом «Чикаго» пропускает не так уж много. Если не считать одного разгрома от «Айлендерс» (3:7), «Ястребы» пропустили 11 шайб в пяти матчах.

«Торонто»

«Торонто» в прошлом матче также проиграло дома «Колорадо» (2:4). Хотя «Эвеланш» идут на серии из 10 побед подряд, это никак не оправдывает «Мэйпл Лифс», проигравших пять из последних шести матчей.

С другой стороны, «Торонто» все же набирал очки в трех этих играх за ничьи в основное время и в целом может чувствовать себя вполне комфортно на своем третьем месте в Атлантическом дивизионе, дающем право напрямую выйти в плей-офф без борьбы в зоне уайлд-кард. «Лифс» опережают преследующий их «Детройт» на 12 очков – более чем весомый задел.

В лазарете команды по-прежнему пребывают защитники Морган Райлли и Никита Зайцев, но на днях «Торонто» вызвал в основную команду еще одного российского защитника – Рината Валиева. Вполне можно ожидать его дебют в одном из ближайших матчей. В плане статистики «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ почти по всем показателям кроме игры в обороне, пропуская в среднем 2,90 шайбы за матч – это 19-й результат.

Прогноз

2,13Победа «Торонто» в матче

Первая встреча команд завершилась результативной победой «Торонто» в овертайме (4:3). Судя по всему, на этот раз «Мэйпл Лифс» также будут более близкими к победе. Можно присмотреться к ставке на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 2,13.

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