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    «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?

    «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января

    КХЛ Динамо Спартак
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    Александр Еременко
    Александр Еременко
    dynamo.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 18 января московское «Динамо» примет московский «Спартак» Начало матча – 19:30 мск.

    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо» на выезде в овертайме проиграло «Локомотиву» (1:2), потерпев свое седьмое подряд поражение. Последний раз бело-голубые побеждали еще 20 декабря дома в матче с «Барысом» (5:3). За эти семь матчей команда Владимира Воробьева набрала всего три очка за три ничьи в основное время. Стоит отметить, что перед матчем со «Спартаком» «Динамо» проведет домашний матч с «Кунь Лунем».

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    Ужасные результаты концовки декабря и начала января отбросили «Динамо» из зоны плей-офф на девятое место. Отставание от «Спартака» и «Северстали» составляет три очка, при этом у «Динамо» на один сыгранный матч больше. В списке травмированных защитник Андрей Кутейкин, нападающие Дастин Бойд и Алексей Терещенко. Как видим, не самые последние исполнители в команде.

    Столь длительная серия поражений не могла не сказаться на статистике. Лишь по игре в меньшинстве «Динамо» находится близко к топ-10 команд Лиги – 82,5% и 11-е место. Хуже всего обстоят дела с обороной – в среднем 2,47 пропущенные шайбы за матч и только 18-е место в Лиге.

    «Спартак»

    «Спартак» также проиграл в прошлом матче в овертайме, уступив дома ХК «Сочи» (2:3). И также как «Динамо», перед московским дерби будет вынужден сыграть еще один матч. В отличие от «Динамо», красно-белым придется сьездить в Санкт-Петербург к СКА, а затем успеть вернуться в Москву.

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    «Спартак» также не может быть доволен собой в январе. Три поражения в пяти матчах не позволяют подопечным Вадима Епанчинцева уверенно чувствовать себя на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Вполне вероятно, что перед игрой с «Динамо» у соперников будет уже равное количество очков. В списке травмированных у «Спартака» также трое исполнителей – нападающие Максим Трунев, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл.

    «Спартак» достаточно атакующая команда. В среднем за матч москвичи забрасывают 2,70 шайбы – это 5-й результат во всей КХЛ. Но вот с обороной у красно-белых проблемы – в среднем 2,54 пропущенные шайбы за матч и 20-е место в КХЛ.

    Прогноз

    1,84ТБ 4,5

    Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно одинаково, отдавая небольшую фору «Динамо». В таких матчах, которые уже можно назвать маленьким плей-офф, может случиться что угодно. Но это московское дерби, к тому же обеим командам нужна победа и они должны будут действовать более открыто в атаке. Поэтому советуем присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 1,84.

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