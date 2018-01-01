Россия – Швеция. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 1 января

Россия

После поражения от сборной Чехии на старте турнира, Россия вынуждена догонять соперников по группе. В какой-то мере подопечным Валерия Боагина повезло, Чехия затем уступила Швеции и теперь в случае победы в основное время над «Тре-Крунур» у России есть шансы финишировать на первом месте.

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Вообще, при таком раскладе, и в случае успеха Чехии в игре со Швейцарией, все три сборные будут иметь по девять очков, так что для определения порядка мест придется считать дополнительные показатели.

По статистическим показателям у России лучше всего обстоят дела с игрой в меньшинстве – 81,82% и первый результат на турнире. А вот по пропущенным шайбам (девять) Россия лишь пятая – сказалась неудачная игра против Чехии. По заброшенным шайбам команда Брагина идет на 4-м месте (10 шайб). Хуже всего Россия выглядит при игре в большинстве – лишь 8,33% реализации и предпоследнее девятое место на турнире (одна шайба в 12 попытках). Не лучше выглядят и вратари нашей сборной – абсолютно худшая статистика на турнире – 83,93% по отраженным броскам и 3,01 пропущенные шайбы за матч.

Швеция

На данный момент, судя по игре, Швеция выглядит одним из явных претендентов на медали турнира. Три победы в трех матчах и лидерство в группе «В». Для того чтобы занять первое место, в поединке с Россией Швеции будет достаточно даже ничьи в основное время.

Накануне матча с Россией Швеции пришлось сыграть со Швейцарией, в котором желто-синие разобрались с соперником 7:2. Так что Россия имела на один день больше для отдыха и подготовки.

У Швеции абсолютно лучшая оборона – всего четыре пропущенные шайбы на турнире. Вторая лучшая атака – 16 шайб. Лучше выглядит у чужих ворот только Канада с ее 21 шайбой. Но при этом у Канады на один сыгранный матч больше. В целом по всем показателям Швеция идет в топ-3 команд турнира. Плюс лучшая среди всех команд реализация бросков – 14,6%.

Прогноз

1,95ТБ 5,5

Букмекеры не слишком верят в победу России в этом матче, что вполне понятно, если учесть игру команды Валерия Брагина на турнире. С другой стороны, в последних четырех личных встречах Швеция ни разу не обыграла Россию, а два последних матча завершились вничью в основное время. Учитывая неплохую результативность обеих команд, советуем присмотреться к ставке на количество заброшенных шайб – тотал больше 5 за 1,61.

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