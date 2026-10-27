Выберется ли «Парма» из зоны вылета?

прогноз на матч за выживание в итальянской Серии А, ставка за 1.88

28 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Удинезе». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет четыре балла в своем активе.

Команда занимает 19-е место, что в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям отставая от безопасной 17-й позиции, на которой находится как раз её соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде проиграл «Лацио» (1:2).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда теперь на домашнем поле потерпел разгром от «Торино» (0:3).

Не сыграют: травмирован — Алмквист, болеют — Эльфеж и Николусси, решение тренера — Валенти, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» только проигрывала.

Понятно, что эта форма не обещает хозяевам высоких шансов на выигрыш, однако против примерно того же по классу соперника, а также дома, они все же немалы.

Хосе Ромеро и Симоне Лонтани — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А также имеет четыре балла в своем активе.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку, только по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на в домашних стенах проиграл «Милану» (0:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб снова-таки на своем поле потерпел разгромное поражение от «Лечче» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Алаба, Байо и Гуйе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, «Удинезе» проиграл шесть раз при одной ничьей.

Логично считать, что это не оставляет гостям хороших шансов даже на ничью, тем более на выезде, но соперник и сам переживает кризис, поэтому перспективы все же есть.

Юрген Эккеленкамп — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

На что ставят в матче Парма — Удинезе Букмекерские коэффициенты на матч Парма — Удинезе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Пармы» забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Парма» проиграла

в шести из семи последних матчей «Удинезе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, выигрыш «Пармы» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так же было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, такой же расклад сыграл и в четырех из шести последних матчей хозяев.

1.88 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Парма» — «Удинезе» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь так было в пяти последних матчах «Пармы».

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Парма» — «Удинезе» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.