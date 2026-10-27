Забить сумеет лишь один из оппонентов

28 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Нюрнберг». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в чемпионате выступает довольно успешно. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Байер» на 4 очка отстает от дуэта лидеров. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Хоффенхайму» — 0:3.

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До того «Байер» в Лиге Европы переиграл ОФИ — 2:0, да и поединок с «Фрайбургом» завершился викторией — 2:1. Команда до последнего поражения победила 6 раз кряду.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Байер» пытается побороться за Серебряную салатницу, да и жертвовать Кубком Германии явно не собирается.

При этом «Байер» имеет достаточно крепкий подбор игроков во всех линиях. Плюс команда уже без малого 15 лет не проигрывает «Нюрнбергу». Ну а Патрик Шик наколотил 6 мячей в чемпионате, 2 в Лиге Европы и еще один в Кубке страны. Да и поражение от «Хоффенхайма» не должно убить команду в моральном плане.

Наверняка «фармацевты» активно понесутся в атаку. Обыгрывать полпреда Второй Бундеслиги команда должна априори, даже при кадровой ротации.

«Нюрнберг»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы второго по силе немецкого дивизиона.

При этом «Нюрнберг» на 7 очков отстает от лидера. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Кайзерслаутерна» — 0:1.

До того «Нюрнберг» подписал мировую с «Энерги» — 1:1, а вот несколько ранее сыграл вничью с «Вольфсбургом» — 4:4. Команда ныне явно сбавила обороты, не побеждая в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Нюрнберг» бьется за повышение в классе, так что вряд ли будет особенно надрываться в Кубке Германии.

При этом «Нюрнберг» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем больше одного мяча за матч. Зато на выезде команда еще не потерпела ни одного поражения. Между тем, сражаться на равных с леверкузенцами ей будет чрезвычайно сложно.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Нюрнберг» нынче переживает сложный период, да и оппонент выглядит мощнее.

На что ставят в матче Байер — Нюрнберг Букмекерские коэффициенты на матч Байер — Нюрнберг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Байер» фаворитом с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа «Нюрнберга» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «Байер» постарается вернуться на победный путь, к тому же оппонент в последнее время пропускает уж слишком часто.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Байер» — «Нюрнберг» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что «Байер» одолеет соперника с разницей в три и более мячей.

2.10 Фора «Байера» -2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Байер» — «Нюрнберг» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.10.

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