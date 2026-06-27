28 июня в третьем туре группового этапа в квартете B на чемпионате мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Катар. Начало встречи — 00:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.
Хорватия: опыт больших матчей против турнирной арифметики
Турнирное положение: Сборная Хорватии перед решающим туром занимает третье место в квартете L, набрав 3 очка.
Для вице-чемпионов мира 2018 года ситуация предельно ясна — чтобы гарантировать себе путевку в 1/16 финала, им необходима только победа. Ничейный исход оставит хорватов на третьем месте и заставит считать дополнительные показатели в таблице лучших команд, что крайне рискованно.
Последние матчи: Подопечные Златко Далича начали североамериканский мундиаль с прагматичной победы над Панамой со счетом 1-0. Однако во втором туре «шашечные» неожиданно провалились в обороне, уступив Англии в яркой перестрелке со счетом 2:4.
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Хорваты умеют выгрызать результат, когда отступать некуда. Опытнейший центр поля, где дирижируют Лука Модрич и Матео Ковачич, будет с первых минут оказывать тотальное давление на соперника.
Гана: железная защита Карлуша Кейроша
Турнирное положение: Сборная Ганы перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 идет на второй строчке в группе L с 4 очками в активе.
«Черные звезды» имеют стратегическое преимущество над европейцами: для выхода в плей-офф африканской сборной будет вполне достаточно сыграть вничью. Более того, в случае победы у них остаются шансы побороться с Англией за первое место.
Последние матчи: Гана удивляет экспертов своей дисциплиной. В первом матче они минимально обыграли Панаму (1-0) благодаря голу Калеба Йиренки, а во втором туре сотворили сенсацию, удержав сухую ничью с мощной Англией (0-0).
Не сыграют: все игроки готовы сыграть.
Состояние команды: Приход на тренерский мостик Карлуша Кейроша превратил Гану в оборонительный монолит — команда еще не пропускала на турнире. Тренерский штаб наверняка выберет тактику низкого оборонительного блока, заставив Хорватию биться о защитные редуты. Вся ставка гостей будет сделана на быстрые контратаки и физическую мощь, где скорость нападающих должна стать главным оружием на свободном пространстве.
Статистика для ставок:
- Сборная Ганы еще не пропускала на ЧМ-2026
- В 5 из 7 последних официальных встреч Хорватия неизменно забивала первой
- В истории очных противостояний эти сборные ранее никогда не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Хорватии дают 1.77 а на Гану — 5.40, ничью букмекеры оценивают в 3.40.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы от сборной Хорватии в этом матче.
Ставка: Победа Хорватии в матче за 1.77.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.04.