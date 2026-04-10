11 апреля в 32‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Удинезе». Начало встречи — 19:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Милан — Удинезе с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас «Милан» занимает третье место в таблице итальянской Серии А с 63 очками.

Последние матчи: в 31‑м туре «россонери» потерпели гостевое поражение от прямого конкурента «Наполи» со счётом 0:1. Игра получилась очень тягучей и почти без опасных моментов, а соперник воспользовался чуть ли не единственной ошибкой в конце встречи, когда Де Винтер скинул мяч головой на дальнюю штангу и Политано забил.

Ранее была победа дома над «Торино» (3:2) и поражение в гостях от «Лацио» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Габбиа (з).

Состояние команды: в последнее время проблемы «Милана» в атаке усугубились. В опале находится Леао, который появился только за несколько минут до конца в игре с «Наполи». Макс Аллегри попробовал в прошлом туре Фюлькруга в основе, но он точно не убедил. Появился после долгого отсутствия Хименес, выглядевший не лучше. Ну а Пулишич с Нкунку привыкли играть из глубины, а не на позиции «девятки».

«Удинезе»

Турнирное положение: после 31 матча «Удинезе» располагается в таблице Серии А с 40 очками на 11‑м месте.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в прошлом туре команда Косты Руньяича отобрала очки на своём поле у «Комо», сыграв с ним вничью 0:0. На удивление, игра получилась не самой привлекательной: сборники соперника выглядели вяло и безынициативно, а сам «Удинезе» смотрелся ничем не лучше.

До этого была гостевая победа над «Дженоа» (2:0) и поражение дома от «Ювентуса» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Дзаноли (з), Земура (з), Букса (н).

Состояние команды: «Удинезе» может позволить себе играть в своё удовольствие, так как решил все турнирные задачи, а Руньяич имеет возможность экспериментировать с составом и вводить в состав молодёжь. Что это качественный тренер, ни у кого в Италии уже не осталось сомнений. За два сезона он вернул на топ‑уровень Товена, Дзаньоло и Дэвиса.

Статистика для ставок

В первом круге «Удинезе» потерпел разгромное поражение дома (0:3).

В прошлом сезоне «Милан» тоже выиграл (1:0, 4:0).

В позапрошлом сезоне «Милан» уступил на своём поле (0:1), но был сильнее в гостях (3:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милана» дают 1,44, а на «Удинезе» — 7,80. Ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: «Милану» требуется победа. Пусть у команды и есть проблемы в атаке, моменты она создаёт, и есть ещё стандартные положения, которые являются грозной силой хозяев. «Удинезе» может позволить себе играть в своё удовольствие, а имея в составе Дзаньоло, Дэвиса и Атта, можно рассчитывать на голы.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый прогноз.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,60.