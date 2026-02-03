4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Амьен». Начало игры — в 22:30 мск.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиалки» привычно ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» на один балл отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» не сумели переиграть «Осер» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Бресту» (2:0). Плюс поединок с «Ниццей» завершился уверенным успехом (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиалки» нынче находятся на подъеме. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.
Причем «Тулуза» традиционно успешно противостоит «Амьену». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Фиалки» выглядят монолитнее оппонента.
«Амьен»
Турнирное положение: «Единороги» выступают во втором по силе дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Амьен» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Единороги» уступили «Греноблю» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Лавалем» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Анси» (0:2).
При этом «Амьен» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Единороги» в последних поединках выглядели неуверенно. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.
При этом «Амьен» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за выживание в Лиге 2.
Команда не может одолеть «Тулузу» уже долгих 22 года. В нынешней же диспозиции ей явно придется больше обороняться.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Единороги» постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.
Статистика для ставок
- «Единороги» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Тулуза» не пропускает 2 матча кряду
- «Фиалки» не проигрывают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: «Тулуза» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент крайне нестабилен.
«Единороги» твердо намерены дать бой полпреду элиты, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40