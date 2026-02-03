прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.00

4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Амьен». Начало игры — в 22:30 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиалки» привычно ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» на один балл отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» не сумели переиграть «Осер» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Бресту» (2:0). Плюс поединок с «Ниццей» завершился уверенным успехом (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» нынче находятся на подъеме. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.

Причем «Тулуза» традиционно успешно противостоит «Амьену». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Фиалки» выглядят монолитнее оппонента.

«Амьен»

Турнирное положение: «Единороги» выступают во втором по силе дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Амьен» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Единороги» уступили «Греноблю» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Лавалем» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Анси» (0:2).

При этом «Амьен» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Единороги» в последних поединках выглядели неуверенно. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Амьен» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за выживание в Лиге 2.

Команда не может одолеть «Тулузу» уже долгих 22 года. В нынешней же диспозиции ей явно придется больше обороняться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Единороги» постараются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Единороги» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Тулуза» не пропускает 2 матча кряду

«Фиалки» не проигрывают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Тулуза» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент крайне нестабилен.

«Единороги» твердо намерены дать бой полпреду элиты, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40