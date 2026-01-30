прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.05

31 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Ковентри». Начало игры — в 18:00 мск.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом КПР на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» уступила «Рексэму» (2:3).

До того команда не смогла одолеть «Оксфорд Юнайтед» (0:0). Плюс поединок со «Сток Сити» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках КПР забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рейнджеры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем КПР традиционно неудачно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой шестерке. «Рейнджеры» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» в нынешнем сезоне бьются за повышение в классе. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесно-голубые» уступили «Норвичу» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Миллуолл» (2:1). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Лестеру» (2:1).

При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесно-голубые» в последних поединках выглядели не столь уверенно. Команда несколько растеряла очковое преимущество над преследователями.

При этом «Ковентри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Брендон Томас-Асанте наколотил уже 10 мячей в чемпионате.

А вот «рейнджеров» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Да и забивает команда чаще всех в лиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается закрепиться на первой позиции.

Статистика для ставок

«Небесно-голубые» одолели КПР в 2 последних очных поединках

«Ковентри» в среднем забивает 2 гола за матч

КПР не побеждает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Ковентри» мотивирован закрепиться на первом месте, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборону КПР сложно назвать непроходимой.

2.05 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч КПР — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Ковентри» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч КПР — «Ковентри» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20