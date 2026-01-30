31 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Ковентри». Начало игры — в 18:00 мск.
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом КПР на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» уступила «Рексэму» (2:3).
До того команда не смогла одолеть «Оксфорд Юнайтед» (0:0). Плюс поединок со «Сток Сити» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках КПР забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Рейнджеры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем КПР традиционно неудачно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой шестерке. «Рейнджеры» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» в нынешнем сезоне бьются за повышение в классе. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Ковентри» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесно-голубые» уступили «Норвичу» (1:2).
До того команда сумела переиграть «Миллуолл» (2:1). Плюс чуть ранее она нанесла поражение «Лестеру» (2:1).
При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесно-голубые» в последних поединках выглядели не столь уверенно. Команда несколько растеряла очковое преимущество над преследователями.
При этом «Ковентри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Брендон Томас-Асанте наколотил уже 10 мячей в чемпионате.
А вот «рейнджеров» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Да и забивает команда чаще всех в лиге.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается закрепиться на первой позиции.
Статистика для ставок
- «Небесно-голубые» одолели КПР в 2 последних очных поединках
- «Ковентри» в среднем забивает 2 гола за матч
- КПР не побеждает уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: «Ковентри» мотивирован закрепиться на первом месте, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборону КПР сложно назвать непроходимой.
Ставка: Победа «Ковентри» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20