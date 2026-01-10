11 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ницца». Начало встречи — 20:00 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала и уже прошел одну стадию турнира.

Команда занимает 16-ю позицию Лиги 1 в зоне плей-офф за сохранение прописки в элите, с отставанием в два очка от безопасного 15-го места и с отрывом в два балла от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата «Канарейки» на чужой арене сенсационно одержали победу над «Марселем» (2:0).

Перед этим в поединке 1/32 финала Кубка Франции коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах переиграл заштатный «Конкарно» с результатом 5:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Нант» выиграл после трех поражений кряду.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с двумя голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца», как и соперник, начала свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала и уже прошла одну стадию турнира.

Команда по итогам 17-ти туров Лиги 1 занимает 14-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны плей-офф за выживание (16-я строчка) в элите, а также в шесть баллов от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура элитного дивизиона «Орлы» на своем поле разошлись мировой с «Страсбургом» с результатом 1:1.

Перед этим в поединке предыдущей стадии национального кубка коллектив оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Сент-Этьеном» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграла девять раз лишь при одной победе.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Зумана Диалло и Морган Сансон — авторы пока что двух голов команды в Кубке Франции текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из девяти последних матчей «Нант» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Ницца» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Нанта» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 1.92.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.92 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Нант» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют выиграют, ведь гости проиграли в девяти из 11-ти последних поединков.

2.95 «Нант» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Нант» — «Ницца» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: «Нант» победит за 2.95