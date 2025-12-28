прогноз на матч Примейры, ставка за 2.00

29 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и АВС. Начало игры — в 23:15 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» одолели «Алверку» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Фамаликан» (4:1). Да и поединок с «Эштрелой» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Порту» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» ныне вполне преуспевают в плане результатов. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Порту» традиционно удачно противостоит АВС. В обоих очных поединках команда победила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» постараются сохранить отрыв от преследователей.

АВС

Турнирное положение: АВС бьется за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем АВС на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. АВС не уступил «Насьоналу» (2:2).

До того команда переиграла «Виторию Гимарайнш» (1:0). А вот чуть ранее она была буквально разбита «Спортингом» (0:6).

При этом АВС в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АВС нынче несколько ожил. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

При этом АВС имеет крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще двух мячей за матч.

Команда набрала всего 4 очка в 15 матчах чемпионата. Да и бодаться с лидером будет для нее непосильной задачей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. АВС постарается не дрогнуть перед лидером.

Статистика для ставок

АВС не проигрывает 2 матча кряду

«Драконы» пропускают в среднем реже гола за матч

«Порту» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Драконы» на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально агрессивными в атаке.

Номинальным гостям нужно увеличивать отрыв от конкурентов, да и АВС очки даются крайне натужно.

2.00 Фора «Порту» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Порту» — АВС позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Порту» — АВС принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00