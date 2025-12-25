Выберется ли «Оксфорд Юнайтед» из зоны вылета?

прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 1.80

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Саутгемптон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Оксфорд Юнайтед» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 19 баллов в активе и борется за выживание.

Команда занимает 22-ю позицию в зоне понижения в классе с отставанием в два очка от безопасной 21-й строчки, а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Чарльтон» (0:1).

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах проиграл «Престону» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмирован — Бреннаган, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Оксфорд Юнайтед» проиграл три раза при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Уилл Ланкшир — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 31 балл в активе и все еще претендует на выход в Премьер-лигу.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за попадание в элитный дивизиона, тогда как ближайший преследователь, «Дерби», уступает по дополнительны показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Святые» дома сыграли вничью с «Ковентри» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Норвичу» — 1:2.

Не сыграют: травмированны — Чарльз, Даунс, Эдози, Йелерт, Рерслев Расмуссен и Стюарт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Саутгемптон» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, если учесть перевес в классе над соперником.

Адам Армстронг — лучший бомбардир команды и Чемпионшипа с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Оксфорд Юнайтед» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Оксфорд Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.95, победа «Оксфорд Юнайтед» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в шести из девяти последних матчей гости выиграли.

1.80 «Саутгемптон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Саутгемптон» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Саутгемптон» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Саутгемптон» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10