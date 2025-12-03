прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.91

3 декабря в 14-м Английской Премьер-лиги сыграют «Бернли» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — 22:30 мск.

«Бернли»

Турнирное положение: сейчас «Бернли» идет на 19-м, предпоследнем, месте в таблице АПЛ с десятью очками.

Команда имеет в активе три победы, один поединок вничью и девять поражений при разнице мячей — 15:27.

Последние матчи: «Бернли» идет на стрике из четырех поражений. В предыдущем туре команда проиграла «Брентфорду» со счетом 3:1.

Ранее «Бернли» проиграл «Челси» со счетом 0:2 и отдали победу «Вест Хэму», пропустив три мяча против двух.

В последних пяти матчах команда четыре раза проиграла и одержала всего одну победу при пяти забитых и 13-ти пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы Зеки Амдуни (н), Луис Байер (з) и Коннор Робертс (з).

Состояние команды: «Бернли» в девяти последних матчах проиграла семь из них, при этом команда вторая с конца по пропущенным мячам в чемпионате (27).

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «орлы» находятся на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков при пяти победах, пяти ничьих и трех поражений. Разница мячей — 17:11.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» в последнем поединке проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, упустив преимущество в конце матча.

Ранее команда проиграла в Лиге конференций «Страсбуру» со счетом 1:2 и одержала победу в АПЛ над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0.

В последних пяти поединках команда на своем счету имеет два поражения, две победы и одну ничью при семи забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированы Шейк Дукуре (п), Чади Риад (з) и Кейлеб Кпора (з).

Состояние команды: «Кристал Пэлас» подходит к матчу с настроем выбраться из середины турнирной таблицы. В случае победы, команда сможет впритык приблизиться к топ-5.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл четыре из семи последних матчей

«Бернли» пропускает в пяти матчах подряд

«Кристал Пэлас» пропустил всего три мяча в семи последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 1,79, а на «Бернли» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,97.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить. Это основная ставка на этот поединок.

1.91 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Бернли» — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.91.

Прогноз: Можно сыграть на внушительной победе гостей в матче.

4.25 Фора «Кристал Пэлас» — 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.25 на матч «Бернли» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 3250₽, общая выплата — 4250₽

Ставка: Фора «Кристал Пэлас» — 2 в матче за 4.25.