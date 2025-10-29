29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Бавария». Начало игры — в 22:45 мск.
«Кёльн»
Турнирное положение: «Козлы» пока не блещут результатами. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
При этом «Кёльн» в 8 матчах набрал 11 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Боруссии» Д (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Аугсбург» (1:1). А вот поединок с «Хоффенхаймом» принес локальный успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Кёльн» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Козлы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
Причем «Кёльн» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы нынешний чемпионат начали весьма продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бавария» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 30 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы сумели одолеть «Боруссию» М (3:0).
До того команда нанесла поражение «Брюгге» (4:0). А вот чуть ранее она сломила сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:1).
При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мюнхенцы нынче пребывают на подъёме. Команда победила в 16 своих последних матчах.
При этом «Бавария» преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже гола за матч.
Команда традиционно шикарно выглядит в плане реализации. Да и Харри Кейн настрелял уже 12 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Мюнхенцы весьма сильны в любом кадровом сочетании!
Статистика для ставок
- «Бавария» победила в 16 своих последних матчах
- «Кёльн» не побеждает 2 матча кряду
- «Козлы» уступили баварцам в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 9.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.31 и 3.30.
Прогноз: «Бавария» выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесётся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, тогда как «козлы» нынче сбавили обороты.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.79