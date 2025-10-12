прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.60

12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Шотландии и Беларуси. Начало встречи — 19:00 мск.

Шотландия

Турнирное положение: шотландская национальная команда претендует на то, чтобы попасть на Мундиаль и пока что находится в борьбе.

В настоящий момент «тартановая армия» имеет в своем активе семь очков и занимает второе место в турнирной таблице своей группы.

За три матча шотландцы смогли забить пять мячей, а пропустили всего лишь один.

Последние матчи: в октябре главная команда Шотландии уже успела победить Грецию с результатом 3:1.

До этого же, в сентябре, сборная Шотландии сыграла вничью с Данией (0:0) и победила Беларусь (2:0).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Стива Кларка в последний раз выступали на чемпионатах мира еще в 1998 году. После этого шотландцам никак не покорялась квалификация турнира.

В этот же раз Шотландии повезло с группой, ведь команды являются примерно равными, поэтому есть все шансы на выход на чемпионат мира.

Беларусь

Турнирное положение: белорусы практически лишились шансов на попадание на мировое первенство.

Главная команда Беларуси проиграла все три матча и пока что не имеет в своем активе ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.

«Белые крылья» за три матча пропустили целых 13 мячей, а забить смогли всего лишь один.

Последние матчи: в этом месяце белорусская национальная команда уже успела проиграть Дании со счетом 0:6.

До этого же в квалификации Беларусь также уступила Шотландии (0:2) и Греции (1:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: от сборной Беларуси ничего особо не ждут в квалификации. Команда еще никогда не принимала участие в крупных турнирах.

Подопечные Карлоса Алоса Феррера выглядят слабейшей командой в своей группе и любое набранное очко будет для них успехом.

Статистика для ставок

Беларусь проиграла 4 последних матча

Шотландия выиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Шотландия обыграла Беларусь со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа Беларуси — в 22.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.55.

Прогноз: конечно, Шотландия сильнее, но Беларусь вполне может рассчитывать на забитый мяч в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.60.

Прогноз: белорусы пропускают очень много, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.