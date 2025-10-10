прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 3.10

10 октября в 3-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Косово и Словения. Начало игры — в 21:45 мск.

Косово

Турнирное положение: Косовары бьются за лидерство в своем квартете. Команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Косово в 2 матчах набрал 3 зачетных балла. В них команда отличилась всего 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Косовары переиграли Швецию (2:0).

До того команда была разгромлена Швейцарией (0:4). А вот поединок с Коморскими островами завершился успехом (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Косово забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Косовары нынче выглядят довольно выгодно. Команда в текущем календарном году победила 5 раз в 6 матчах.

Причем Косово традиционно неудачно противостоит словенцам. В двух очных поединках команда уступила оба раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда способна воспользоваться проблемами словенцев в обороне.

Словения

Турнирное положение: Словенцы еще борются за вторую позицию. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Словения на 2 очка отстает от искомой второй строчки. Команда в двух поединках отбора отличилась лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Словенцы уступили Швейцарии (0:3).

До того команда расписала мировую со Швецией (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение боснийцам (2:1).

При этом Словения в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Словенцам срочно нужно побеждать. Команда уже 2 матча кряду не знает вкуса побед.

При этом Словения в двух очных поединках с Косово пропустила всего 1 мяч. А вот в среднем команда пропускает чаще 2 голов за матч.

Команда весьма скромно выглядит в плане реализации. Зато в кадровом плане у нее полный набор качественных исполнителей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Словенцам уже некуда отступать, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

Словения не побеждала в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают один мяч за матч

Косовары уступили Словении в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.65.

Прогноз: Словенцам срочно нужно побеждать, так что они явно прибавят в плане реализации.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника явно небезгрешна.

Ставка: Победа Словении за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30