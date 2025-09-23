23 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Палермо». Начало встречи — 19:30 мск.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» в чемпионате Италии идет на 9-й строчке. Клуб набрал 7 очков.
У «Удинезе» две победы, одна ничья и одно поражение. Команда забила 4 гола и пропустила 5 мячей.
Последние матчи: В 4-м туре «Удинезе» разочаровал поклонников в домашней встрече с «Миланом». Россонери победили со счетом 3:0. Главным героем матча оказался Пулишич, который сделал дубль, также отличился Фофана.
Также в текущем месяце «Удинезе» удалось одолеть «Пизу» со счетом 1:0. Фриульцы отпраздновали викторию 14 сентября.
Состояние команды: «Удинезе» неплохо начал сезон. Команда обосновалась в середине турнирной таблицы. Теперь есть шанс пройти дальше в Кубке Италии.
Букмекеры в предстоящей встрече считают «Удинезе» фаворитом. В нынешнем сезоне команда проиграла дома лишь один матч.
В предыдущем раунде Кубка Италии «Удинезе» взял верх над «Каррарезе» со счетом 2:0.
«Палермо»
Турнирное положение: «Палермо» выступает в Серии В. Сицилийский клуб удачно начал сезон.
«Палермо» после четырех встреч располагается на 2-й строчке в таблице. Набрано 10 очков.
Последние матчи: В сентябре «Палермо» одержал две победы. Команде удалось одолеть «Зюйдтироль» и «Бари».
Стоит отметить организованную оборону «Палермо». В Серии В клуб в четырех матчах пропустил лишь один гол.
Состояние команды: «Палермо» в Серии В идет среди лидеров, но получится ли у команды справиться с представителем элитного дивизиона?
Последний раз клубы встречались 19 марта 2017 года. Тогда «Палермо» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:4.
Напомним, в 1/32 финала Кубка Италии «Палермо» уже выбил представителя Серии А. 16 августа сицилийский коллектив нанес поражение «Кремонезе». Получится ли создать проблемы «Удинезе»?
Статистика для ставок
- «Удинезе» в чемпионате Италии идет на 9-й строчке
- «Палермо» в четырех матчах Серии В пропустил лишь один гол
- 19 марта 2017 года «Палермо» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 1.77, а на «Палермо» — 4.94, ничью букмекеры оценивают в 3.48.
Тотал меньше 2,5 идет с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.
Прогноз: У «Удинезе» есть преимущество своего поля. Команда постарается не разочаровать фанатов. Фриульский клуб отпразднует победу над представителем Серии В.
Основная ставка: победа «Удинезе» за 1.77.
Прогноз: «Палермо» отлично играет в защите. «Удинезе» будет сложно взломать организованную оборону соперника. Одна из команд может уйти с поля без забитого гола.
Дополнительная ставка: обе команды не забьют за 1.78.