прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 1.78

23 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Палермо». Начало встречи — 19:30 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» в чемпионате Италии идет на 9-й строчке. Клуб набрал 7 очков.

У «Удинезе» две победы, одна ничья и одно поражение. Команда забила 4 гола и пропустила 5 мячей.

Последние матчи: В 4-м туре «Удинезе» разочаровал поклонников в домашней встрече с «Миланом». Россонери победили со счетом 3:0. Главным героем матча оказался Пулишич, который сделал дубль, также отличился Фофана.

Также в текущем месяце «Удинезе» удалось одолеть «Пизу» со счетом 1:0. Фриульцы отпраздновали викторию 14 сентября.

Состояние команды: «Удинезе» неплохо начал сезон. Команда обосновалась в середине турнирной таблицы. Теперь есть шанс пройти дальше в Кубке Италии.

Букмекеры в предстоящей встрече считают «Удинезе» фаворитом. В нынешнем сезоне команда проиграла дома лишь один матч.

В предыдущем раунде Кубка Италии «Удинезе» взял верх над «Каррарезе» со счетом 2:0.

«Палермо»

Турнирное положение: «Палермо» выступает в Серии В. Сицилийский клуб удачно начал сезон.

«Палермо» после четырех встреч располагается на 2-й строчке в таблице. Набрано 10 очков.

Последние матчи: В сентябре «Палермо» одержал две победы. Команде удалось одолеть «Зюйдтироль» и «Бари».

Стоит отметить организованную оборону «Палермо». В Серии В клуб в четырех матчах пропустил лишь один гол.

Состояние команды: «Палермо» в Серии В идет среди лидеров, но получится ли у команды справиться с представителем элитного дивизиона?

Последний раз клубы встречались 19 марта 2017 года. Тогда «Палермо» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:4.

Напомним, в 1/32 финала Кубка Италии «Палермо» уже выбил представителя Серии А. 16 августа сицилийский коллектив нанес поражение «Кремонезе». Получится ли создать проблемы «Удинезе»?

«Удинезе» в чемпионате Италии идет на 9-й строчке

«Палермо» в четырех матчах Серии В пропустил лишь один гол

19 марта 2017 года «Палермо» в гостях уступил «Удинезе» со счетом 1:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 1.77, а на «Палермо» — 4.94, ничью букмекеры оценивают в 3.48.

Тотал меньше 2,5 идет с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.

Прогноз: У «Удинезе» есть преимущество своего поля. Команда постарается не разочаровать фанатов. Фриульский клуб отпразднует победу над представителем Серии В.

1.77 Победа «Удинезе»

Основная ставка: победа «Удинезе» за 1.77.

Прогноз: «Палермо» отлично играет в защите. «Удинезе» будет сложно взломать организованную оборону соперника. Одна из команд может уйти с поля без забитого гола.

1.78 Обе команды не забьют

Дополнительная ставка: обе команды не забьют за 1.78.