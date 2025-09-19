прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.21

19 сентября в 20-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 18:00 мск.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за золотые медали. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и пропустила команда лишь 14 мячей в 17 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» одолел «Илбирс» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Алаю» (2:1). Да и поединок с «Абахани Лимитед» принес успех (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» весьма преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Причем «Мурас Юнайтед» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оторваться от преследователей.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» всего лишь на 6 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кыргызалтын» переиграл «нефтяников» (3:1).

До того команда в перестрелке уступила «Алдиеру» (2:4). А вот чуть ранее она разгромно проиграла «Алге» (0:6).

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» имеет крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

При этом «Кыргызалтын» до последней виктории уступил 5 раза кряду. Да и «Мурас Юнайтед» команда уступила в 4 последних очных поединках.

Команда ершиста, вот только нынче имеет проблемы в плане надежности тылов. А вот состав, даже по местным меркам, выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой лидеру.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Мурас Юнайтед» одолел «Кыргызалтын» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.24.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит куда монолитнее соперника, и явно сразу же активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Кыргызалтын» пропускает уж слишком часто.

2.21 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65