    Останется ли «Анже» в топ-10?

    Мец — Анже: прогноз на футбол и ставка за 1.95

    Прогноз и ставки на «Мец» — «Анже»
    «Мец»
    14 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Анже». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мец» — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2025 года

    Метц

  • Франция. Лига 1
    •  Метц 18:15 Анже

    Анже

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Мец»

    Турнирное положение: «Мец» после трех туров французского первенства не имеет баллов в своем активе и борется за выживание.

    Команда занимает последнюю, 18-ю позицию в зоне вылета и на три очка отстает как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от спасительного 15-го места.

    Метц — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Парижа» со счетом 2:3.

    Перед этим коллектив также остался без очков в национальном первенстве, когда снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Лиона» с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированы — Мангондо, Мбайе и Мбула, дисквалифицирован — Сане.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Мец» проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор своего поля.

    Садибу Сане и Бубакар Траоре — автора пока что двух голов команды в Лиге 1 нового сезона.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после трех стартовых туров французского первенства имеет четыре очка в активе и находится в середине таблицы.

    Команда занимает девятое место и на два балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на один пункт опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

  • Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • Футбол Пепа Гвардиолы может не выжить в новой эпохе Премьер-лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

    Перед этим во втором туре национального первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел минимальное поражение от ПСЖ (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Анже» не выиграл после четырех побед кряду.

    Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе.

    Проспер Петер — действующий автор единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Мец» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Анже» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.30, победа «Анже» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, тогда как хозяева проиграли в четырех последних поединках.

    Ставка: «Анже» победит за 3.20

    Мец — Анже: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:15. Останется ли «Анже» в топ-10?
