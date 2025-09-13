ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Очередная «сухая» игра для «Лидса»?

    Фулхэм — Лидс: прогноз на матч АПЛ и ставка за 1.85

    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Лидс»
    «Фулхэм» — «Лидс»
    13 сентября в 4-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Фулхэм» и «Лидс». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» после трех туров занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

    В активе клуба всего два балла при двух матчей вничью и поражении. «Фулхэм» в этих матчах забил два мяча и пропустил четыре в свои.

    Фулхэм — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Фулхэм» в последнем матче проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:2.

    Ранее команда обыграла «Бристоль Сити» в матче Кубка лиги со счетом 2:0 и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В первом туре АПЛ клуб поделил очки с «Брайтоном» (1:1).

    Не сыграют: травмирован защитник Исса Диоп.

    Состояние команды: «Фулхэм» пока не может заработать первую победу в этом сезоне Английской Премьер-лиги, однако не показывает уровень команды из подвала турнирной таблицы. Помогут ли команде домашние трибуны.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

    В активе команды четыре очка при одном поражении, одном матче вничью и одном поражении. «Лидс» смог забить лишь один мяч и пропустил пять в свои ворота.

    • Последние матчи: «Лидс» в последнем матче поделил очки в матче против «Ньюкасла», завершив игру со счетом 0:0.

    Ранее команда не смогла выявить победителя в матче Кубка лиг против «Шеффилд Уэнсдей» (1:1) и разгромно проиграла «Арсеналу» со счетом 0:5. В первом туре «Лидс» смог обыграть «Эвертон» (1:0).

    Не сыграют: в составе команды травмированы сразу шесть игроков.

    Состояние команды: «Лидс» удручает своей игрой в атаке, забив всего два мяча в четырех матчах сезона.

    Однако в защиту команды можно засчитать проблемы с травмами и приверженность прагматичному футболу, которые иногда приносит свои плоды.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

    • «Фулхэм» побеждает в 3 последних очных матчах

    • «Фулхэм» забивает в 3 последних матчах против «Лидса»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.55, а победа «Лидса» — в 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.78.

    Прогноз: Основная ставка в этом матче будет заключаться в ожидании голов от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на большем количестве голов в матче.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 2.80

    Фулхэм — Лидс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:00. Очередная «сухая» игра для «Лидса»?
