Фулхэм — Лидс: прогноз на матч АПЛ и ставка за 1.85

Фулхэм
Лидс
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Фулхэм» после трех туров занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
В активе клуба всего два балла при двух матчей вничью и поражении. «Фулхэм» в этих матчах забил два мяча и пропустил четыре в свои.
Фулхэм — Лидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Фулхэм» в последнем матче проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:2.
Ранее команда обыграла «Бристоль Сити» в матче Кубка лиги со счетом 2:0 и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В первом туре АПЛ клуб поделил очки с «Брайтоном» (1:1).
Не сыграют: травмирован защитник Исса Диоп.
Состояние команды: «Фулхэм» пока не может заработать первую победу в этом сезоне Английской Премьер-лиги, однако не показывает уровень команды из подвала турнирной таблицы. Помогут ли команде домашние трибуны.
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
В активе команды четыре очка при одном поражении, одном матче вничью и одном поражении. «Лидс» смог забить лишь один мяч и пропустил пять в свои ворота.
Последние матчи: «Лидс» в последнем матче поделил очки в матче против «Ньюкасла», завершив игру со счетом 0:0.
Ранее команда не смогла выявить победителя в матче Кубка лиг против «Шеффилд Уэнсдей» (1:1) и разгромно проиграла «Арсеналу» со счетом 0:5. В первом туре «Лидс» смог обыграть «Эвертон» (1:0).
Не сыграют: в составе команды травмированы сразу шесть игроков.
Состояние команды: «Лидс» удручает своей игрой в атаке, забив всего два мяча в четырех матчах сезона.
Однако в защиту команды можно засчитать проблемы с травмами и приверженность прагматичному футболу, которые иногда приносит свои плоды.
Статистика для ставок
- «Фулхэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- «Фулхэм» побеждает в 3 последних очных матчах
- «Фулхэм» забивает в 3 последних матчах против «Лидса»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.55, а победа «Лидса» — в 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.78.
- 2.08Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.05Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.20Байер — Айнтрахт: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Основная ставка в этом матче будет заключаться в ожидании голов от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на большем количестве голов в матче.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.80