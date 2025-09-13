Осер — Монако: прогноз на футбол и ставка за 1.95

Осер
Монако
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после двух туров французского первенства имеет в своем активе три очка и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 14-ю позицию и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также зону вылета (17-18-я строчки).
Осер — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел домашнее поражение от «Нанта» со счетом 0:1.
Перед этим во втором туре национального первенства коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Ниццы» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала и Эль-Аззузи, дисквалифицирован — Леон.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» проиграл четыре раза при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды и Лиги 1 нового сезона с двумя голами.
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» после трех стартовых туров французского первенства имеет шесть очков в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Команда занимает четвертую позицию и на три очка отстает от лидера ПСЖ, тогда как сразу три ее ближайших преследователя уступают только по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Страсбургом» (3:2).
Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Лилля» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Градецки, Идумбо, плохая форма — Фати, Погба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Монако» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Магнес Аклиуш — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Осера» хотя бы одна команда не забивала
- в трех их четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.30, победа «Осера» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов
При этом в предпоследнем матче хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Монако».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35