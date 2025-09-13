Осер — Монако: прогноз на футбол и ставка за 1.95

13 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Монако». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после двух туров французского первенства имеет в своем активе три очка и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел домашнее поражение от «Нанта» со счетом 0:1.

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Ниццы» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала и Эль-Аззузи, дисквалифицирован — Леон.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» проиграл четыре раза при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды и Лиги 1 нового сезона с двумя голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после трех стартовых туров французского первенства имеет шесть очков в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию и на три очка отстает от лидера ПСЖ, тогда как сразу три ее ближайших преследователя уступают только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Страсбургом» (3:2).

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Лилля» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Градецки, Идумбо, плохая форма — Фати, Погба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Монако» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Магнес Аклиуш — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Осера» хотя бы одна команда не забивала

в трех их четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.30, победа «Осера» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов

При этом в предпоследнем матче хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Монако».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35