    «Осер» — «Монако». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура французской Лиги 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Осер Монако
    Худшее дерби Манчестера: почему от «Юнайтед» и «Сити» не стоит ждать шоу
    Александр Головин
    Александр Головин
    В субботу, 13 сентября, «Осер» примет «Монако» в рамках 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    21:58 Главным арбитром встречи назначен Ромен Лиссорг.

    21:54 Сегодняшний матч пройдет в Осере на стадионе «Аббе-Дешам», который вмещает 17 924 зрителей.

    21:52 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 4-го тура чемпионата Франции по футболу между Осером и Монако. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

    Стартовые составы команд

    «Осер»: Де Перчин Тео, Сеная Марвин, Сиве Телли, Оппегорд Фредрик, Менса Гидеон, Касимир Хосуэ, Овусу Элиша, Дануа, Синайоко Лассин, Намасо Дэнни, Мара Секу.

    «Монако»: Кён Филипп, Вандерсон, Керер Тило, Салису Мохаммед, Уаттара Кассум, Бамба Аладжи, Закария Денис, Аклиуш Магнес, Биерет Мика, Минамино Такуми, Балогун Фоларин.

    «Осер»

    Осер не очень удачно выступает в нынешнем сезоне Лиги 1 и занимает только 13-е место в турнирной таблице. В предыдущих трех турах команда набрала только 3 благодаря победе в стартовом матче против Лорьяна (1:0). Две последние встречи оказались для Осера крайне неудачными — гостевые поражения от Ниццы (1:3) и Нанта (0:1).

    Осер в случае поражения в предстоящем матче с Монако опустится в красную зону, от которой его отделяет всего всего два балла. Отметим, что единственная виктория в этом сезоне была добыта командой на своем поле, где сейчас и пройдет встреча с “монегасками”.

    «Монако»

    Монако позиционировался перед стартом чемпионата, как один из возможных конкурентов ПСЖ в борьбе за чемпионство. После трех проведенных туров на счету “монегасков” 6 набранных очков и пятое место в турнирной таблице. Победными были матчи первого и третьего туров против Гавра (3:1) и Страсбура (3:2).

    В случае победы в предстоящем матче против Осера у Монако есть возможность войти в ТОП-3 чемпионата Франции. Нынешнее отставание от третьей строчки составляет всего одно очко, отставание от лидирующих ПСЖ и Лиона — 3 балла.

    Личные встречи

    В десяти последних матчах между этими соперниками фиксировалась либо ничья, либо победа Монако. “Монегаски” выиграли на этом отрезке 8 встреч и еще в двух разошлись миром со своим соперником. Последняя очная дуэль состоялась в прошлом сезоне в рамках Лиги 1, там Монако дома уверенно победил Осер со счетом 4:2.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.

