Лион — Марсель. Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 августа 2025 года

Лион
Марсель
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» в двух стартовых турах набрал 6 очков. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.
Лион — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Мец» (3:0).
До того команда переиграла крепкий «Ланс» (1:0). Да и поединок с «Хетафе» завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачи» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.
Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» способны еще поднатореть в плане реализации.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы нынешний чемпионат начали не столь успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте.
Причем «Марсель» в двух первых турах добыл 3 очка. В них команда настреляла 5 мячей в ворота соперников, пропустив трижды.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Париж» (5:2).
До того команда была бита «Ренном» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Астон Вилле» (3:1).
При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы достаточно сильны, но нестабильны. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.
При этом «Марсель» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и лионцев команда обыграла в двух последних очных поединках.
Команда явно поборется за самые высокие места. Да и опытнейший Пьер-Эмерик Обамеянг нынче пребывает в весьма приличных кондициях.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Марсель» одолел «ткачей» в 2 последних очных поединках
- «Лион» победил 3 своих последних матчах
- Лионцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.47.
- 1.86Реал Мадрид — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.10Тулуза — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:05
- 3.00Жирона — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лион» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован сохранить лидерство.
Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, да и марсельцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.72.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.33