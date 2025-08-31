Лион — Марсель. Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 августа 2025 года

ПерерывСпартак — СочиОнлайн
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
    Корентен Толиссо
    31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 21:45 Марсель

    Марсель

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лион» в двух стартовых турах набрал 6 очков. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.

    Лион — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Мец» (3:0).

    До того команда переиграла крепкий «Ланс» (1:0). Да и поединок с «Хетафе» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

    Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» способны еще поднатореть в плане реализации.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы нынешний чемпионат начали не столь успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

    Причем «Марсель» в двух первых турах добыл 3 очка. В них команда настреляла 5 мячей в ворота соперников, пропустив трижды.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Париж» (5:2).

    До того команда была бита «Ренном» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Астон Вилле» (3:1).

    При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Марсельцы достаточно сильны, но нестабильны. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

    При этом «Марсель» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и лионцев команда обыграла в двух последних очных поединках.

    Команда явно поборется за самые высокие места. Да и опытнейший Пьер-Эмерик Обамеянг нынче пребывает в весьма приличных кондициях.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» одолел «ткачей» в 2 последних очных поединках

    • «Лион» победил 3 своих последних матчах

    • Лионцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.47.

    Прогноз: «Лион» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован сохранить лидерство.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, да и марсельцы крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.72.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33

