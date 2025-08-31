Лион — Марсель. Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 августа 2025 года

31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» в двух стартовых турах набрал 6 очков. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли «Мец» (3:0).

До того команда переиграла крепкий «Ланс» (1:0). Да и поединок с «Хетафе» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» явно намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

Причем «Лион» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» способны еще поднатореть в плане реализации.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы нынешний чемпионат начали не столь успешно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

Причем «Марсель» в двух первых турах добыл 3 очка. В них команда настреляла 5 мячей в ворота соперников, пропустив трижды.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Париж» (5:2).

До того команда была бита «Ренном» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Астон Вилле» (3:1).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марсельцы достаточно сильны, но нестабильны. Да и оборона частенько совершает результативные сбои.

При этом «Марсель» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и лионцев команда обыграла в двух последних очных поединках.

Команда явно поборется за самые высокие места. Да и опытнейший Пьер-Эмерик Обамеянг нынче пребывает в весьма приличных кондициях.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Марсель» одолел «ткачей» в 2 последних очных поединках

«Лион» победил 3 своих последних матчах

Лионцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.47.

Прогноз: «Лион» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован сохранить лидерство.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, да и марсельцы крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Лиона» за 2.72.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.33