    Сергей Семак«Оренбург» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Пьеро ИнкапьеНовый Серхио Рамос: почему «Арсенал» стремится подписать эквадорца с необычной фамилией Джеймс ТраффордФранк против Гвардиолы, дубль Дьёкереша и провал Поттера: кто запомнился в АПЛ на выходных
  • 18:12
    • Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    • Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 17:50
    • «Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы на матч 3-го тура Кубка России
  • 18:00
    • Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    • «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
  • 15:33
    • Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
  • 14:46
    • «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
    Команды сыграют результативно?

    Балтика — ЦСКА: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.20

    Прогноз и ставки на «Балтика» — ЦСКА
    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА
    «Балтика» встретится с ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 27 августа и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 27 Августа 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 20:45 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградская команда очень удачно стартовала в нынешнем сезоне РПЛ, занимая после 6-и туров 4-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

    Несмотря на отличный старт в РПЛ, «Балтика» проваливается в Кубке России. Калининградцы занимают последнее 4-е место в группе D после 2-х туров без набранных баллов.

    Балтика — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Балтика» обыграла «Сочи» на чужом поле со счетом 2:0. До этого команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 80-й минуте.

    В 1-м туре группового этапа Кубка России «Балтика» уступила «Акрону» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+7-й минуте. Во 2-м поединке команда уступила «Локомотиву» (0:2).

    Состояние команды: «Балтика» отлично проявляет себя в нынешнем сезоне, но очевидно, что команда решила бросить все силы на РПЛ, а не Кубок России.

    Стоит отметить, что нападающий «Балтики» Андрес Гил на старте сезона очень результативен. Форвард сумел забить 5 голов за 6 встреч в РПЛ, но в Кубке России пока не отметился результативными действиями.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы после 2-х туров в Кубке России занимают 2-е место в группе D с 4 очками в активе, отставая от лидерства («Акрон») лишь на 1 балл.

    Старт нынешнего сезона для ЦСКА точно является удачным, ведь команда набирает очки в Кубке России, а также в РПЛ армейцы располагаются на 2-й позиции.

  • Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • Заслуженный тренер России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о шестом туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата России ЦСКА обыграл «Акрон» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. Матчем ранее армейцы одолели московское «Динамо» с таким же счетом.

    В 1-м поединке Кубка России ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (2:1), забив победный гол на 78-й минуте. Во 2-м туре группового этапа команда уступила «Акрону» (1:1, 3:4 по пен.).

    Состояние команды: ЦСКА находится в отличной форме, но на групповой стадии Кубка России случится может все, что угодно. Армейцы наверняка будут рассчитывать силы на весь сезон.

    В последних 5-и очных встречах ЦСКА 4 раза обыгрывал «Балтику» и однажды проиграл со счетом 1:3. Сможет ли московская команда на сей раз победить? ЦСКА точно будет пытаться доминировать даже на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах во всех турнирах «Балтика» проиграла только 1 раз

    • ЦСКА выиграл 2 последних матча

    • В последних 5-и очных встречах ЦСКА 4 раза обыгрывал «Балтику»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.45, победа «Балтики» — 2.90, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Матч может получится результативным. Игра ЦСКА в атаке в последнее время выглядит отлично.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.20.

    Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.08.

    Балтика — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 27.08.202520:45. Команды сыграют результативно?
