1-й таймМанчестер Сити — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция Деян Станкович«Рубин» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция Леннарт КарльОт Фраммерсбаха до «Альянц Арены»: путь Леннарта Карля к первой команде «Баварии»
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 13:43
    • Роберт Левандовский готов сыграть за «Барселону»
  • 13:38
    • Фабрицио Романо: «Наполи» продвинулись в переговорах по трансферу Хейлунна
  • 12:56
    • The Sun: Жозе Моуриньо интересен клубу Английской Премьер-лиги
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
    Все новости спорта

    «Майнц» быстро обуздает «козлов»

    Майнц — Кёльн. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Майнц Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Кёльн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майнц»
    24 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Кёльн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Августа 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Кёльн

    Кёльн

  • Кёльн
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

    При этом «Майнц» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одной ничьей.

    Майнц — Кёльн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Русенборгу» (1:2).

    До того команда одолела дрезденское «Динамо» (1:0). А вот поединок со «Страсбуром» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Майнц» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Карнавальники» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Майнц» традиционно сложно противостоит «Кёльну». В 5 последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена стартовать максимально продуктивно.

    «Кёльн»

    Турнирное положение: «Козлы» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.

    Причем «Кёльн» летом успел провести 8 контрольных поединков. В них команда победила четыре раза при одной ничьей.

  • Третий сборник за лето: «Динамо» подписывает Миранчука
  • «Сьон» трамплином для перехода в лигу из топ-5 не стал
  • 21/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» одолели «Регенсбург» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Аталанте» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Зигбургером» (7:0).

    При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Козлы» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила 4 раза кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Кёльн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия ярких побед явно придает оптимизма.

    Команда до последнего матча не пропускала дважды кряду. Причем в них она не сумела отличиться 11 результативными выстрелами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Кёльн» победил в 4 своих последних матчах

    • Три последних очных поединка этих соперников завершились вничью

    • «Козлы» до последнего матча не пропускали дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: «Майнц» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ортега — Стерлинг
  • Бои
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уокер — Чжан
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Майнц — Кёльн: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 24.08.202516:30. «Майнц» быстро обуздает «козлов»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры