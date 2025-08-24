Майнц — Кёльн. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 августа 2025 года

24 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Кёльн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

При этом «Майнц» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одной ничьей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Русенборгу» (1:2).

До того команда одолела дрезденское «Динамо» (1:0). А вот поединок со «Страсбуром» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Майнц» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Майнц» традиционно сложно противостоит «Кёльну». В 5 последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена стартовать максимально продуктивно.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.

Причем «Кёльн» летом успел провести 8 контрольных поединков. В них команда победила четыре раза при одной ничьей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» одолели «Регенсбург» (2:1).

До того команда учинила разгром «Аталанте» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Зигбургером» (7:0).

При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Козлы» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Кёльн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия ярких побед явно придает оптимизма.

Команда до последнего матча не пропускала дважды кряду. Причем в них она не сумела отличиться 11 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Кёльн» победил в 4 своих последних матчах

Три последних очных поединка этих соперников завершились вничью

«Козлы» до последнего матча не пропускали дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Майнц» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00