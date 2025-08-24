Майнц — Кёльн. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 августа 2025 года

Майнц
Кёльн
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.
При этом «Майнц» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одной ничьей.
Майнц — Кёльн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Русенборгу» (1:2).
До того команда одолела дрезденское «Динамо» (1:0). А вот поединок со «Страсбуром» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Майнц» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Карнавальники» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.
Причем «Майнц» традиционно сложно противостоит «Кёльну». В 5 последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена стартовать максимально продуктивно.
«Кёльн»
Турнирное положение: «Козлы» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.
Причем «Кёльн» летом успел провести 8 контрольных поединков. В них команда победила четыре раза при одной ничьей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» одолели «Регенсбург» (2:1).
До того команда учинила разгром «Аталанте» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Зигбургером» (7:0).
При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Козлы» нынче выглядят впечатляюще. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Кёльн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия ярких побед явно придает оптимизма.
Команда до последнего матча не пропускала дважды кряду. Причем в них она не сумела отличиться 11 результативными выстрелами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Кёльн» победил в 4 своих последних матчах
- Три последних очных поединка этих соперников завершились вничью
- «Козлы» до последнего матча не пропускали дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.
- 2.04Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.20Зенит — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- 2.85Атлетико — Эльче: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Майнц» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Победа «Майнца» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00